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Bankada Vadeli Hesapta Parası Olanlar Dikkat! Stopaj Oranı Yüzde 17,5 Oldu

Bankada Vadeli Hesapta Parası Olanlar Dikkat! Stopaj Oranı Yüzde 17,5 Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 11:21

Vadeli hesapta parası olanlar ve yatırım fonu olanlar bu habere dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yatırım fonları ve 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarına uygulanacak stopaj oranı yüzde 17,5'e yükseltildi.

Kaynak: https://www.cnbce.com/piyasalar/mevdu...
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Ekonomide alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomide alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Geçtiğimiz yıllarda sırasıyla yüzde 7,5. 10 ve 15'e yükseltilen yatırım fonları ve kısa vadeli mevduata yönelik uygulanan stopaj oranı 17,5'e yükseltildi. 

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde mevduatını 6 ayın üzerinde vadeye koymayanların elde edecekleri faiz gelirinin yüzde 17,5'i kesintiye uğrayacak. 

Mevduat faizlerinde 1 yıllık stopaj oranı da yüzde 15'e yükseltildi.  Stopaj oranı sıfır olan fonlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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zyd

yani faiz verirken % 28, faiz alırken%45. sorarsan faiz haram dimi :d milletini dolandıran bir hükumet

jonas colourfast

aldığımız nefestende vergi alın???