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10 Kişi Gözaltına Alındı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturmasında Yeni Operasyon

10 Kişi Gözaltına Alındı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturmasında Yeni Operasyon

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 10:14 Son Güncelleme: 09.07.2025 - 10:47

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile 19 Mart’ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

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İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Y., İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner K., İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Ö., Mustafa B., Muhasebeci Zafer Ç., iş insanları Salih İ. ve Bulut A., Ağaç A.Ş. çalışanları Fatih Y., Murat O. ve Ümit P. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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