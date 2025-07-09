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Vergisiz Fiyatı 414 TL Olan Bir Rakı Vergilerle Kaç Lira Olur?

Vergisiz Fiyatı 414 TL Olan Bir Rakı Vergilerle Kaç Lira Olur?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.07.2025 - 12:37

Alkol fiyatlarının yarısından fazlasını vergi oluşturuyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 70'lik bir rakının fiyatını vergiler üzerinden hesapladı. Bingöl, rakının fiyatının yüzde 62'sini verginin oluşturduğunu belirtti.

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Rakının vergili vergisiz fiyatını Vergi Uzmanı Ozan Bingöl karşılaştırdı.

Rakının vergili vergisiz fiyatını Vergi Uzmanı Ozan Bingöl karşılaştırdı.

Ozan Bingöl'ün paylaşımı şöyle oldu:

'Alkol oranı yüzde 45 olan bir 70’lik rakının;

-Vergisiz fiyatı: 414,72 TL

-ÖTV 497,78 TL

-KDV 182,50 TL

-Toplam vergi 680,28 TL

-Tavsiye edilen yeni raf satış fiyatı 1.095 liradır.

-70’lik rakının satış fiyatının yüzde 62’si vergilerden oluşmaktadır.'

Sigaraya bir zam daha geldi.

Sigaraya bir zam daha geldi.

Öte yandan sigaraya 9 Temmuz itibarıyla geçerli olacak bir zam daha gelmişti. Philip Morris (PM) grubunda en ucuz sigara 85 TL oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Arwen

İçkinin siyasallaşması, TEKEL’in yok pahasına yabancıya satılması, globalde görülmemiş yüksek vergilerle gelinen durum bu. 70 ler Arzu Film ekolünü sevenler ... Devamını Gör

Simit var kurabiye var

İçtiğim şişelerin hepsi vergisinden en çok istifade edene girsin. 😘