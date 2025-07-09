Vergisiz Fiyatı 414 TL Olan Bir Rakı Vergilerle Kaç Lira Olur?
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Rakının vergili vergisiz fiyatını Vergi Uzmanı Ozan Bingöl karşılaştırdı.
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Sigaraya bir zam daha geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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İçkinin siyasallaşması, TEKEL’in yok pahasına yabancıya satılması, globalde görülmemiş yüksek vergilerle gelinen durum bu. 70 ler Arzu Film ekolünü sevenler ... Devamını Gör
İçtiğim şişelerin hepsi vergisinden en çok istifade edene girsin. 😘