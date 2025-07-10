Türkiye'nin Akaryakıt Devi OPET'e Rekabet Kurulu’ndan Şok Ceza
Rekabet Kurulu, Opet Petrolcülük AŞ'ye (OPET) 'bayilik ilişkisini 5 yılın ötesine taşıyan kira stratejisi' dolayısıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı. OPET’e 131 milyon 308 bin 900 TL ceza kesilmesine karar verildi.
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Rekabet Kurulu'ndan OPET'e şok ceza! Verilen ceza açıklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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