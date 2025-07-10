Türkiye'nin Akaryakıt Devi OPET'e Rekabet Kurulu’ndan Şok Ceza

Rekabet Kurumu, internet sitesinde yayımladığı açıklamayla akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren OPET hakkında yürütülen soruşturmanın uzlaşma yöntemiyle sona erdiğini duyurdu.

Soruşturma, OPET’in bayileriyle yaptığı dikey anlaşmalar yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılmıştı. Süreç içerisinde, bayilik sözleşmesi devam ederken bayilik yapılan araziler üzerinde OPET lehine oluşturulan kira hakkının süresinin uzatılması dikkat çekti. Bu uygulama ile OPET ve bayiler arasındaki sözleşme ilişkisinin yasal sınır olan 5 yılı aşacak şekilde yapılandırıldığı iddia edildi.

Devam eden soruşturma sürecinde OPET, uzlaşma talebinde bulundu. Rekabet Kurulu ise, OPET’in rekabet etmeme yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalar yoluyla rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Kurul, bu kapsamda şirkete 131 milyon 308 bin 900,95 TL tutarında idari para cezası verilmesine ve dosyanın uzlaşma ile kapatılmasına karar verdi.