Rekabet Kurulu Google'a Ceza Kesti: Tam 355 Milyon Lira!

Google’ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatlı karşılaştırma hizmetlerini aykırı şekilde öne çıkardığı tespit edilmişti. Rekabet Kurulu bunun üzerine Google’a soruşturma başlatmıştı. Rekabet Kurulu, Google'un söz konusu soruşturmada yükümlülüklere uymasını ve tasarımını değiştirmesini talep etmişti. Karar açıklandı. Rekabet Kurulu, Google’a 355 milyon 143 bin TL ceza kesti.

Kurul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Google’ın 'İşletme Reklamları' adını verdiği yeni tasarımlarının, 'yerel arama hizmetleri' kararı doğrultusunda Rekabet Kurulu tarafından getirilen yükümlülüklere aykırılık teşkil ettiği tespit edildi. Google’a yükümlülükleri yerine getirmediğinden dolayı 2024 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için on binde beşi oranında olmak üzere toplamda 355 milyon 143 bin 671 TL idari para cezası uygulandı.'