Rekabet Kurulu Google'a Ceza Kesti: Tam 355 Milyon Lira!
Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza geldi. Rekabet Kurulu söz konusu karara dair açıklama yaptı. 'İşletme reklamlarının' yeni tasarımlarına yönelik başlatılan soruşturmada yükümlülüklere aykırılık tespit edildi. Google kesilen ceza ise 355 milyon 143 bin TL oldu.
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Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza geldi.
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Google'a daha önce 296 milyon TL ceza kesilmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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