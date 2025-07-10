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Rekabet Kurulu Google'a Ceza Kesti: Tam 355 Milyon Lira!

Rekabet Kurulu Google'a Ceza Kesti: Tam 355 Milyon Lira!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.07.2025 - 14:59

Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza geldi. Rekabet Kurulu söz konusu karara dair açıklama yaptı. 'İşletme reklamlarının' yeni tasarımlarına yönelik başlatılan soruşturmada yükümlülüklere aykırılık tespit edildi. Google kesilen ceza ise 355 milyon 143 bin TL oldu.

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Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza geldi.

Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza geldi.

Google’ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatlı karşılaştırma hizmetlerini aykırı şekilde öne çıkardığı tespit edilmişti. Rekabet Kurulu bunun üzerine Google’a soruşturma başlatmıştı. Rekabet Kurulu, Google'un söz konusu soruşturmada yükümlülüklere uymasını ve tasarımını değiştirmesini talep etmişti. Karar açıklandı. Rekabet Kurulu, Google’a 355 milyon 143 bin TL ceza kesti.

Kurul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Google’ın 'İşletme Reklamları' adını verdiği yeni tasarımlarının, 'yerel arama hizmetleri' kararı doğrultusunda Rekabet Kurulu tarafından getirilen yükümlülüklere aykırılık teşkil ettiği tespit edildi. Google’a yükümlülükleri yerine getirmediğinden dolayı 2024 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için on binde beşi oranında olmak üzere toplamda 355 milyon 143 bin 671 TL idari para cezası uygulandı.'

Google'a daha önce 296 milyon TL ceza kesilmişti.

Google'a daha önce 296 milyon TL ceza kesilmişti.

Öte yandan Google, yine aynı konu nedeniyle 2021 yılında soruşturma başlatılmış ve aykırılık yaptığı tespit edilmişti. 2021 yılında verilen kararda, Google’ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerinden daha avantajlı şekilde öne çıkardığı tespit edilmiş ve Google’a yaklaşık 296 milyon Türk lirası para cezası verilmişti. Ayrıca, Google’dan rakip hizmetleri dezavantajlı duruma düşürmeyecek yeni bir tasarım sunması istenmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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