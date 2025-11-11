onedio
Ameliyathaneler Neden Bu Kadar Soğuk Olur?

Gökçe Cici
11.11.2025 - 15:02

Ameliyathanelerin serinliği, hastaların en sık merak ettiği detaylardan biridir. Çoğu kişi bunun enfeksiyon riskini azaltmak için yapıldığını sanır ama gerçek biraz farklı. Bu düşük sıcaklık aslında doktorlar için gerekli bir koşuldur. Çünkü saatler süren operasyonlarda cerrahlar, kat kat steril kıyafetler içinde sıcak ışıkların altında çalışır. 

Gelin, ameliyathanelerin neden buz gibi tutulduğuna birlikte bakalım.

Ameliyathaneler neden bu kadar soğuk olur?

Geçmişte düşük sıcaklığın enfeksiyon riskini azalttığına inanılıyordu. Ancak yapılan araştırmalar bunun tam tersini gösterdi. Soğuk ortamda hastanın vücut ısısı düşüyor, bu da dokulara giden kan akışını azaltıyor. Kan dolaşımı azaldığında, vücut enfeksiyonla savaşmakta daha zorlanıyor.

Bugün bilinen gerçek şu, ameliyat odalarının soğuk tutulmasının ana nedeni, cerrah ve ekibin konforu. Çünkü doktorlar operasyon sırasında kalın steril önlükler, maske, eldiven, gözlük ve bazen kurşun yelek takmak zorunda. Bu katmanların altında, ameliyat lambalarının yaydığı yoğun ısıyla birlikte sıcaklık hissi oldukça artıyor. 

O yüzden oda serin tutulmazsa, operasyonun ortasında ekibin dikkatini bile etkileyebilecek bir sıcaklık oluşabiliyor.

Hastalar üşüyor ama doktorlar terliyor.

Ameliyat sırasında odadaki sıcaklık genellikle 18 ila 20 derece arasında ayarlanıyor. Sıcaklık, cerrahlar için ideal çalışma koşulu yaratırken, hastalar için oldukça soğuk bir ortam anlamına geliyor. Fakat ameliyat sırasında hastanın vücut ısısının düşmemesi için özel önlemler alınıyor.

Hastalar genellikle ısıtılmış hava örtüleri, sıcak su torbaları veya ısıtılmış serum sıvılarıyla destekleniyor. Böylece vücut ısısı korunarak kan dolaşımının yavaşlaması engelleniyor. Çünkü hastanın soğuması, yalnızca enfeksiyon riskini değil, kalp ritmini ve kan basıncını da olumsuz etkileyebiliyor.

Ameliyat odalarındaki ideal sıcaklık herkese göre değişiyor.

Her ameliyat odasının tek bir standart sıcaklığı yok. Cerrahiden cerrahiye, hatta doktordan doktora bile farklılık gösterebiliyor. Örneğin ortopedi cerrahları, x-ray ışınlarına karşı koruma için kurşun yelek giydiğinden daha serin ortam isterken, bazı ameliyatlarda oda biraz daha ılık tutulabiliyor.

Ayrıca ameliyatın süresi, kullanılan ekipmanlar ve hastanın durumu da sıcaklık ayarını etkiliyor. Uzun süren kalp ameliyatlarında ışıklar daha sıcak çalıştığı için oda genelde daha serin tutulur. Kısa süreli operasyonlarda ise ortam ısısı yükseltilebilir.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
