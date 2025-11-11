Ameliyathaneler Neden Bu Kadar Soğuk Olur?
Ameliyathanelerin serinliği, hastaların en sık merak ettiği detaylardan biridir. Çoğu kişi bunun enfeksiyon riskini azaltmak için yapıldığını sanır ama gerçek biraz farklı. Bu düşük sıcaklık aslında doktorlar için gerekli bir koşuldur. Çünkü saatler süren operasyonlarda cerrahlar, kat kat steril kıyafetler içinde sıcak ışıkların altında çalışır.
Gelin, ameliyathanelerin neden buz gibi tutulduğuna birlikte bakalım.
Ameliyathaneler neden bu kadar soğuk olur?
Hastalar üşüyor ama doktorlar terliyor.
Ameliyat odalarındaki ideal sıcaklık herkese göre değişiyor.
