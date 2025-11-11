Ameliyathaneler neden bu kadar soğuk olur?

Geçmişte düşük sıcaklığın enfeksiyon riskini azalttığına inanılıyordu. Ancak yapılan araştırmalar bunun tam tersini gösterdi. Soğuk ortamda hastanın vücut ısısı düşüyor, bu da dokulara giden kan akışını azaltıyor. Kan dolaşımı azaldığında, vücut enfeksiyonla savaşmakta daha zorlanıyor.

Bugün bilinen gerçek şu, ameliyat odalarının soğuk tutulmasının ana nedeni, cerrah ve ekibin konforu. Çünkü doktorlar operasyon sırasında kalın steril önlükler, maske, eldiven, gözlük ve bazen kurşun yelek takmak zorunda. Bu katmanların altında, ameliyat lambalarının yaydığı yoğun ısıyla birlikte sıcaklık hissi oldukça artıyor.

O yüzden oda serin tutulmazsa, operasyonun ortasında ekibin dikkatini bile etkileyebilecek bir sıcaklık oluşabiliyor.