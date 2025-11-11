Dünyanın En İyi 100 Şehri Açıklandı: İstanbul’un Sırası Şaşırttı!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi şehirleri belli oldu. Gayrimenkul, turizm ve ekonomik kalkınma danışmanlığı yapan Resonance Consultancy’nin hazırladığı 'World’s Best Cities 2026' raporu, yaşam kalitesi, kültür, refah ve turistik çekicilik gibi yüzlerce ölçütü dikkate alarak şehirleri sıraladı.
270’ten fazla şehir arasında yapılan değerlendirme sonucunda, İstanbul’un 20. sırada yer alması dikkat çekti.
Şehirler, üç kategoride değerlendirildi.
Londra yine zirvede: Üst üste 11 kez dünyanın en iyi şehri seçildi.
İstanbul, Resonance listesinde 20. sırada yer alarak Avrupa ve Asya şehirleri arasında köprü konumunu bir kez daha kanıtladı.
İşte 2026 listesinde yer alan ilk 50 şehir 👇🏻
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
