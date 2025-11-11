Dünyanın En İyi 100 Şehri Açıklandı: İstanbul’un Sırası Şaşırttı!

Rapora göre şehirler, 'yaşanabilirlik', 'sevilebilirlik' ve 'refah' olmak üzere üç temel kategori üzerinden puanlandı. Yaşanabilirlik; hava kalitesi, sağlık sistemi, yürünebilirlik ve genel yaşam standardı gibi kriterleri kapsıyor. Sevilebilirlik kısmında ise sosyal medya ilgisi, gece hayatı, kültürel etkinlikler, müzeler, festivaller ve şehir imajı ön plana çıkıyor.

Refah kategorisi ise ekonomik büyüklük, büyük şirket sayısı, işsizlik oranı ve yatırım potansiyeli gibi verilerle değerlendirildi. Ayrıca 30 ülkeden 21 binden fazla kişinin katıldığı anket sonuçları da bu puanlamaya dahil edildi.