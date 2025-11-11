onedio
Dünyanın En İyi 100 Şehri Açıklandı: İstanbul’un Sırası Şaşırttı!

Gökçe Cici
11.11.2025 - 15:55

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi şehirleri belli oldu. Gayrimenkul, turizm ve ekonomik kalkınma danışmanlığı yapan Resonance Consultancy’nin hazırladığı 'World’s Best Cities 2026' raporu, yaşam kalitesi, kültür, refah ve turistik çekicilik gibi yüzlerce ölçütü dikkate alarak şehirleri sıraladı. 

270’ten fazla şehir arasında yapılan değerlendirme sonucunda, İstanbul’un 20. sırada yer alması dikkat çekti. 

Şehirler, üç kategoride değerlendirildi.

Rapora göre şehirler, 'yaşanabilirlik', 'sevilebilirlik' ve 'refah' olmak üzere üç temel kategori üzerinden puanlandı. Yaşanabilirlik; hava kalitesi, sağlık sistemi, yürünebilirlik ve genel yaşam standardı gibi kriterleri kapsıyor. Sevilebilirlik kısmında ise sosyal medya ilgisi, gece hayatı, kültürel etkinlikler, müzeler, festivaller ve şehir imajı ön plana çıkıyor.

Refah kategorisi ise ekonomik büyüklük, büyük şirket sayısı, işsizlik oranı ve yatırım potansiyeli gibi verilerle değerlendirildi. Ayrıca 30 ülkeden 21 binden fazla kişinin katıldığı anket sonuçları da bu puanlamaya dahil edildi.

Londra yine zirvede: Üst üste 11 kez dünyanın en iyi şehri seçildi.

Londra, bu yıl da zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı. 34 alt kategoride yapılan değerlendirmede 'refah', 'çekicilik' ve 'yaşanabilirlik' alanlarında rakiplerini geride bıraktı. Şehrin güçlü altyapısı, ulaşım ağı, kültürel çeşitliliği ve küresel yatırımlara açık ekonomisiyle hala dünyanın en cazip metropolü olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca Londra’nın son yıllarda gerçekleştirdiği büyük ulaşım projelerine dikkat çekildi. 2022’de açılan Elizabeth Hattı, şehrin merkezini Heathrow ve Reading gibi önemli noktalara bağlayarak erişilebilirliği artırdı.

İstanbul, Resonance listesinde 20. sırada yer alarak Avrupa ve Asya şehirleri arasında köprü konumunu bir kez daha kanıtladı.

Şehir, özellikle kültürel çeşitliliği, tarihi dokusu, güçlü gastronomi kültürü ve dinamik turizm potansiyeliyle öne çıktı. Raporda İstanbul, 'farklı kültürlerin bir araya geldiği modern bir mozaik' olarak tanımlandı.

Asya-Pasifik bölgesinin yükselişiyle Tokyo, Singapur, Sidney ve Seul gibi şehirlerin üst sıralarda yer aldığı listede İstanbul’un ilk 20’ye girmesi dikkat çekici bir başarı olarak yorumlandı. Avrupa’dan Paris üçüncü, Madrid beşinci, Roma yedinci sırada yer alırken, İstanbul’un hemen üzerinde Hong Kong ve hemen arkasında Melbourne bulunuyor.

İşte 2026 listesinde yer alan ilk 50 şehir 👇🏻

