Jüpiter Retrosu’nun En Şanslı 4 Burcu: Evren Onlara Güç, Bolluk ve Huzur Getiriyor!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 15:17

Jüpiter 11 Kasım 2025’te Yengeç burcunda retrosuna başlıyor. Normalde bu gezegen bolluğu ve genişlemeyi temsil ederken, retro hareketinde hız keser ama bu kötü bir şey değil. Tam tersine, evrenin 'bir dur, düşün ve yeniden başla' dediği bir zaman dilimindeyiz. Hayatın temposu yavaşlıyor, stres azalıyor ve iç huzur yerini buluyor. 

Özellikle dört burç, bu dönemde hem maddi hem manevi anlamda güçlü bir dönüşüm yaşayacak. Şans, bolluk ve huzur onların yanında!

Balık

Balık burcu, bu Jüpiter retrosunun ruhsal anlamda en çok parlayan burcu. Aşk hayatında şans kapısı sonuna kadar açılıyor. Duygular derinleşiyor, ilişkiler güçleniyor ve 'doğru kişiyle doğru yerdeyim' hissi ön plana çıkıyor.

Balık’ın enerjisi bu dönemde çevresine de bulaşıyor. Şefkati, empatisi ve içsel olgunluğu sayesinde hem kendi hayatında hem çevresindekilerde huzur yaratıyor. Maddi anlamda da bereket artıyor; çünkü Balık bu dönemde 'vererek çoğalmak' mottosunu benimsiyor.

Yay

Jüpiter’in yönetimindeki Yay burcu için bu retro, içsel kaynaklarını keşfetme zamanı. Maddi anlamda beklenmedik fırsatlar, iş veya kariyer alanında yeni bağlantılar gündeme gelebilir. Ancak bu defa başarı çok çalışmakla değil, doğru enerjiyle çekmekle geliyor.

Yay burcu bu dönemde çevresine ilham veren bir karaktere dönüşüyor. İyi niyeti, açık görüşlülüğü ve doğal cazibesi sayesinde hem sosyal hem profesyonel hayatında şans rüzgarını arkasına alıyor. Kısacası evren, 'artık rahatla, hak ettiklerin geliyor' diyor.

Aslan

Aslan burcu için bu retro, adeta bir nefes molası gibi. Uzun süredir çabaladıkları konularda artık karşılık görmeye başlıyorlar. Özellikle ilişkilerde ve iş birliği alanlarında beklenmedik destekler gelebilir.

Bu dönemde Aslan’ın çevresi değişebilir ama bu değişim tamamen hayrına olacak. Çünkü artık sadece gerçekten iyi niyetli insanlarla yola devam etme zamanı. Aslan ne kadar kendine güvenirse, Jüpiter o kadar fırsat sunacak. Evren, bu kez onu alkışlıyor.

Yengeç

Yengeç burcu, Jüpiter’in kendi burcunda retrosu sırasında içsel huzuru yeniden bulacak. Uzun süredir yorulmuş, hayal kırıklığı yaşamış ya da dengesiz bir dönemden geçen Yengeçler için artık yön değişiyor. Bu dönem kendi gücünü fark etme zamanı.

Retro süresince Yengeç, hem duygusal hem maddi anlamda toparlanacak. Kendini affetmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve kalbini yeniden açmayı öğrenecek. Evren, bu burca 'şans sende, yeter ki içindeki ışığı hatırla' diyor.

