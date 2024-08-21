Herkes Pudraya Bulandı: Cinsiyet Açıklama Partisinde Rüzgar Ters Yönden Esince Ortalık Savaş Alanına Döndü

Cinsiyet açıklama partileri bir dönem oldukça popülerdi. Oldukça ilginç konseptlere rastladığımız bu partiler yavaş yavaş popülerliğini kaybetti. Bunun bir sebebi de birçoğunun akılalmaz kazalarla, hatalarla ve kaoslarla sonuçlanması olabilir.
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Bir cinsiyet partisinde rüzgarın ters yönden esmesiyle davetliler neye uğradığını şaşırdı.
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Bebeğin cinsiyetini gösteren pembe toz, davetlilerin üzerine doğru uçunda her biri pembeye boyandı.
İşte o parti;
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