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Çocuğunun Rastalarını 3 Ayda Bir Onlarca Ürün Kullanarak Temizleyen Anneden Yeni Temizlik Rutini Geldi

Çocuğunun Rastalarını 3 Ayda Bir Onlarca Ürün Kullanarak Temizleyen Anneden Yeni Temizlik Rutini Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 23:10

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Rasta bazı saç tipleri için oldukça kurtarıcı bir model. Bu yüzden bazı bölgelerde pek çok anne, özellikle çocukları için bu saç modelini kullanarak hem kendisi hem de çocuğu için rahatlık sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda bir annenin, çocuğunun rastalarını temizlediği anları sizinle paylaşmıştık.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-3fz2...

Hatırlamayanlar için buraya bırakalım;

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Çocuğunun rastalarını 3 ayda bir temizlediğini söyleyen anneden yeni bir temizlik videosu geldi.

Çocuğunun rastalarını 3 ayda bir temizlediğini söyleyen anneden yeni bir temizlik videosu geldi.

Annesinin bu sefer farklı bir nemlendirme yöntemi kullandığı videoda ortaya çıkan görüntü yine şaşırttı.

Annesinin bu sefer farklı bir nemlendirme yöntemi kullandığı videoda ortaya çıkan görüntü yine şaşırttı.

İşte o bakım;

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