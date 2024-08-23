Çocuğunun Rastalarını 3 Ayda Bir Onlarca Ürün Kullanarak Temizleyen Anneden Yeni Temizlik Rutini Geldi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-3fz2...
Rasta bazı saç tipleri için oldukça kurtarıcı bir model. Bu yüzden bazı bölgelerde pek çok anne, özellikle çocukları için bu saç modelini kullanarak hem kendisi hem de çocuğu için rahatlık sağlıyor. Geçtiğimiz aylarda bir annenin, çocuğunun rastalarını temizlediği anları sizinle paylaşmıştık.
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Çocuğunun rastalarını 3 ayda bir temizlediğini söyleyen anneden yeni bir temizlik videosu geldi.
Annesinin bu sefer farklı bir nemlendirme yöntemi kullandığı videoda ortaya çıkan görüntü yine şaşırttı.
İşte o bakım;
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