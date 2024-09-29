Marmaray'da Uzun Yıllardır Farklı Yöntemlerle İnsanlardan Para İstediği İddia Edilen Kadın Böyle Görüntülendi

'Dilenciler' insanları ikiye bölen bir konu. Dilencilik pek dolandırıcılık yöntemine de sahne oldu. Pek çok insan ardık dilencilere güvenmese de hala gerçek sahtekarlar yüzünden gerçek mağdurların zarar gördüğünü söyleyerek, vicdan yapıp yardım edenler var.