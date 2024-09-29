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Marmaray'da Uzun Yıllardır Farklı Yöntemlerle İnsanlardan Para İstediği İddia Edilen Kadın Böyle Görüntülendi

Marmaray'da Uzun Yıllardır Farklı Yöntemlerle İnsanlardan Para İstediği İddia Edilen Kadın Böyle Görüntülendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 12:39 Son Güncelleme: 29.09.2024 - 12:48

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'Dilenciler' insanları ikiye bölen bir konu. Dilencilik pek dolandırıcılık yöntemine de sahne oldu. Pek çok insan ardık dilencilere güvenmese de hala gerçek sahtekarlar yüzünden gerçek mağdurların zarar gördüğünü söyleyerek, vicdan yapıp yardım edenler var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_nNn2...
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Marmaray'da bir kadın evlerinin yandığını söyleyerek neredeyse tüm vücudu sargılı olan bir çocukla birlikte insanlardan yardım istedi.

Marmaray'da bir kadın evlerinin yandığını söyleyerek neredeyse tüm vücudu sargılı olan bir çocukla birlikte insanlardan yardım istedi.

Kadının satış yapar konuluyor olması dikkat çekerken, aynı ikilinin aylar önce de deprem mağduru olarak yardım istediği iddia edildi.

Kadının satış yapar konuluyor olması dikkat çekerken, aynı ikilinin aylar önce de deprem mağduru olarak yardım istediği iddia edildi.

İşte o video;

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