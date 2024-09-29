Marmaray'da Uzun Yıllardır Farklı Yöntemlerle İnsanlardan Para İstediği İddia Edilen Kadın Böyle Görüntülendi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_nNn2...
'Dilenciler' insanları ikiye bölen bir konu. Dilencilik pek dolandırıcılık yöntemine de sahne oldu. Pek çok insan ardık dilencilere güvenmese de hala gerçek sahtekarlar yüzünden gerçek mağdurların zarar gördüğünü söyleyerek, vicdan yapıp yardım edenler var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marmaray'da bir kadın evlerinin yandığını söyleyerek neredeyse tüm vücudu sargılı olan bir çocukla birlikte insanlardan yardım istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadının satış yapar konuluyor olması dikkat çekerken, aynı ikilinin aylar önce de deprem mağduru olarak yardım istediği iddia edildi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın