Türkiye'de Öğretmenliğe Başlayan Bir Fransız Okulun İlk Günü İstiklal Marşı Törenindeki Nizamı Görünce Şaşırdı

Elbette her bir ülkenin, kendine özgü ve benzersiz bir kültürü var. Bu kültürler, farklı ülkelerden gelen kişiler için oldukça şaşırtıcı ve beklenmedik olabiliyor. Kendi içerisinde benzersiz bir zenginliği ve çeşitliliği barındıran bu kültürler, çoğu zaman farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakır. Türkiye'de öğretmenlik yapmaya başlayan bir Fransız da yaşadığı bir şaşkınlığı paylaştı.