Türkiye'de Öğretmenliğe Başlayan Bir Fransız Okulun İlk Günü İstiklal Marşı Törenindeki Nizamı Görünce Şaşırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAB0kj...
Elbette her bir ülkenin, kendine özgü ve benzersiz bir kültürü var. Bu kültürler, farklı ülkelerden gelen kişiler için oldukça şaşırtıcı ve beklenmedik olabiliyor. Kendi içerisinde benzersiz bir zenginliği ve çeşitliliği barındıran bu kültürler, çoğu zaman farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakır. Türkiye'de öğretmenlik yapmaya başlayan bir Fransız da yaşadığı bir şaşkınlığı paylaştı.
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İzmir'de öğretmenlik yapan bir Fransız, okulun ilk günü İstiklal Marşı törenindeki nizamı görünce çok şaşırdı.
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Herkesin bir anda dik durup İstiklal Marşı'nı seslendirdiğini söyleyen Rene, "Hiç böyle bir şey görmemiştim." dedi.
İşte o video;
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