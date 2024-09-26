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Turist İstanbul'da Sıradan Bir Metro Yolculuğunda İnsanların Bir Anda Dans Etmeye Başlamadığı Anları Paylaştı

Turist İstanbul'da Sıradan Bir Metro Yolculuğunda İnsanların Bir Anda Dans Etmeye Başlamadığı Anları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 11:44

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Türkiye, her dört mevsim boyunca turistlerin gözdesi olan bir ülke. Kendine özgü doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her daim ziyaretçilerini büyüleyen bir destinasyon. Kışın kayak merkezleri, yazın mavi bayraklı plajları, bahar ve sonbaharda ise eşsiz doğa manzaraları ile her mevsim turistlerin uğrak noktası olmayı başarıyor. Özellikle dünyanın en güzel şehrilerinden biri olarak bilinen İstanbul, turistlerin uğrak noktası.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@arinashoco_is...
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‘Arinashoco’ isimli sosyal medya kullanıcısı, İstanbul’da metro ile yolculuk ettiği sırda insanların bir anda müzik eşliğinde dans etmeye başladığını gördü.

‘Arinashoco’ isimli sosyal medya kullanıcısı, İstanbul’da metro ile yolculuk ettiği sırda insanların bir anda müzik eşliğinde dans etmeye başladığını gördü.

Hemen insanlara eşlik eden turist o anları “İstanbul’da sıradan bir metro sabahı” notuyla paylaştı.

Hemen insanlara eşlik eden turist o anları “İstanbul’da sıradan bir metro sabahı” notuyla paylaştı.

İşte o anlar;

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