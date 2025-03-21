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Protesto İçin Sokağa Çıkan Gençlere Nasıl Bir Türkiye Hayal Ettikleri Soruldu

Protesto İçin Sokağa Çıkan Gençlere Nasıl Bir Türkiye Hayal Ettikleri Soruldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 17:53

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınmasına yönelik Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri, alınan kararları protesto etmek için sokağa çıktı. İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Marmara, Hacettepe ve birçok üniversiteden öğrenciler, tepkilerini dile getirmek amacıyla protestolar düzenledi.

Protestolar sırasında gençlere nasıl bir Türkiye hayal ettikleri soruldu. Video @plus90_official isimli sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Mikrofon uzatılan öğrenciler, ülkelerinin geleceğine dair beklentilerini anlattı.

Mikrofon uzatılan öğrenciler, ülkelerinin geleceğine dair beklentilerini anlattı.

Bir genç, 'Hakkın, hukukun ve adaletin olduğu bir Türkiye istiyorum, en önemlisi de VPN'siz bir Türkiye hayal ediyorum' diyerek internet özgürlüğüne dikkat çekti. 

Başka bir genç, 'Başka ülkeleri kıskanmak yerine, onların beni kıskanmasını isteyeceğim bir Türkiye'de yaşamak istiyorum' sözleriyle, ülkenin refah seviyesinin artması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin hayallerindeki Türkiye'yi tarif ettikleri video kısa sürede viral oldu.

Gençlerin hayallerindeki Türkiye'yi tarif ettikleri video kısa sürede viral oldu.

Siz nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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cnr80

tek istekleri hak,hukuk,adalet.

Secret State

Hak, hukuk, adalet istiyorlar bu yüzden onlarca suçtan yargılanan biri hiç yargılanmadan serbest kalsın diye eylem yapıp polis taşlıyorlar. Ahaha, hahahahaha... Devamını Gör

Etrakı alfaris

Sizin ne hakla ne hukukla derdiniz var atalarımızın uğrunda paramparça olduğu dine dusmansiniz ve din sizi kısıtlıyor diye serbestlik istiyorsunuz biraz gerç... Devamını Gör

Handan Kargın

Yazdıklarınızın fasafiso olduğunu siz de biliyorsunuz...Bu ülke de kimin Din'ine imanına kim karışmış ki yüzyıllardır?? Hadi ordan be...