Protesto İçin Sokağa Çıkan Gençlere Nasıl Bir Türkiye Hayal Ettikleri Soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınmasına yönelik Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri, alınan kararları protesto etmek için sokağa çıktı. İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Marmara, Hacettepe ve birçok üniversiteden öğrenciler, tepkilerini dile getirmek amacıyla protestolar düzenledi.

Protestolar sırasında gençlere nasıl bir Türkiye hayal ettikleri soruldu. Video @plus90_official isimli sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.