Hiç Değişmemiş: Yıllar Önce Bir Maçta Yaptığı Dansla İkon Haline Gelen Çocuk 11 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

İnternetin hayatımızın merkezine oturmasıyla, birçok video hafızalarımızda kalıcı bir iz bırakarak viral hale geldi. Çoğunlukla o videolardaki kişilerin şu an ne yaptığı da merak konusu oldu. O videolardan birinin sahibi tam 11 yıl sonra ortaya çıktı.