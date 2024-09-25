Hiç Değişmemiş: Yıllar Önce Bir Maçta Yaptığı Dansla İkon Haline Gelen Çocuk 11 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

İnternetin hayatımızın merkezine oturmasıyla, birçok video hafızalarımızda kalıcı bir iz bırakarak viral hale geldi. Çoğunlukla o videolardaki kişilerin şu an ne yaptığı da merak konusu oldu. O videolardan birinin sahibi tam 11 yıl sonra ortaya çıktı.
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Ailesiyle birlikte izlediği bir maçta yaptığı dansla sosyal medyanın her köşesince yerini alan o genç 11 yıl sonra ortaya çıktı.
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Aynı dansı bir kere daha yapan o çocuğa "11 yılda hiç ama hiç değişmemiş" yorumları yapıldı.
İşte o video;
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