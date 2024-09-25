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Hiç Değişmemiş: Yıllar Önce Bir Maçta Yaptığı Dansla İkon Haline Gelen Çocuk 11 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Hiç Değişmemiş: Yıllar Önce Bir Maçta Yaptığı Dansla İkon Haline Gelen Çocuk 11 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 19:29

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İnternetin hayatımızın merkezine oturmasıyla, birçok video hafızalarımızda kalıcı bir iz bırakarak viral hale geldi. Çoğunlukla o videolardaki kişilerin şu an ne yaptığı da merak konusu oldu. O videolardan birinin sahibi tam 11 yıl sonra ortaya çıktı.

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Ailesiyle birlikte izlediği bir maçta yaptığı dansla sosyal medyanın her köşesince yerini alan o genç 11 yıl sonra ortaya çıktı.

Ailesiyle birlikte izlediği bir maçta yaptığı dansla sosyal medyanın her köşesince yerini alan o genç 11 yıl sonra ortaya çıktı.

Aynı dansı bir kere daha yapan o çocuğa "11 yılda hiç ama hiç değişmemiş" yorumları yapıldı.

Aynı dansı bir kere daha yapan o çocuğa "11 yılda hiç ama hiç değişmemiş" yorumları yapıldı.

İşte o video;

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