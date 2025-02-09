Bir İlke İmza Attı: Alper Rende Waorani Kabile Üyelerini Anıtkabir'e Getirdi!
Bir İlke İmza Attı: Alper Rende Waorani Kabile Üyelerini Anıtkabir'e Getirdi!
Ülkemizin en tanınmış YouTuber'larından Alper Rende, Waorani Kabilesi ile yeni bir seri başlatmıştı. Kimsenin gitmeye cesaret edemediği Ekvador'un Amazon bölgesinde yer alan Waorani Kabilesi'ni ziyaret eden Rende, kabileyle beraber 1 hafta geçirmişti. Serinin devamında ise kabile üyelerini şehir hayatıyla tanıştırmaya başladı.
Son olarak ülkemize gelen Waorani Kabilesi üyeleri İstanbul'un ardından Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti.
İşte o anlar...
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YouTube'un sevilen isimlerinden Alper Rende geçtiğimiz aylarda yepyeni bir seriye başladı. Ünlü isim daha önce kimsenin gitmeye cesaret edemediği Waorani Kabilesi'nin yaşadığı yere gitti, onlarla bir hafta boyunca yaşadı.
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Hala avcılık ve toplayıcılık ile geçindiği görülen Waorani Kabilesi, maymun başta olmak üzere çeşitli hayvanlarla besleniyor!
Alper Rende çok sevilen ve merakla yeni bölümleri beklenen Waorani Kabilesi'nin iki üyesini geçtiğimiz aylarda şehir hayatıyla tanıştırdı.
İki kabile üyesi, daha önce hiç görmedikleri teknolojiyi gördü, insanların yaşadıkları lüks evlere karşı şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Alper Rende bu kez kabile üyelerini İstanbul'a getirdi, onlarla beraber Boğaz turu yaptı. Boğaz'ın eşsiz güzelliği, Kabile üyelerini son derece etkilemiş gibi görünüyordu!
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Alper Rende'nin son sürprizi ise Anıtkabir oldu. Waorani Kabilesi Ankara'ya gelerek Ata'mızı ziyaret etti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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