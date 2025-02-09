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Bir İlke İmza Attı: Alper Rende Waorani Kabile Üyelerini Anıtkabir'e Getirdi!

Bir İlke İmza Attı: Alper Rende Waorani Kabile Üyelerini Anıtkabir'e Getirdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 15:23

Ülkemizin en tanınmış YouTuber'larından Alper Rende, Waorani Kabilesi ile yeni bir seri başlatmıştı. Kimsenin gitmeye cesaret edemediği Ekvador'un Amazon bölgesinde yer alan  Waorani Kabilesi'ni ziyaret eden Rende, kabileyle beraber 1 hafta geçirmişti. Serinin devamında ise kabile üyelerini şehir hayatıyla tanıştırmaya başladı.

Son olarak ülkemize gelen Waorani Kabilesi üyeleri İstanbul'un ardından Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti.

İşte o anlar...

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YouTube'un sevilen isimlerinden Alper Rende geçtiğimiz aylarda yepyeni bir seriye başladı. Ünlü isim daha önce kimsenin gitmeye cesaret edemediği Waorani Kabilesi'nin yaşadığı yere gitti, onlarla bir hafta boyunca yaşadı.

YouTube'un sevilen isimlerinden Alper Rende geçtiğimiz aylarda yepyeni bir seriye başladı. Ünlü isim daha önce kimsenin gitmeye cesaret edemediği Waorani Kabilesi'nin yaşadığı yere gitti, onlarla bir hafta boyunca yaşadı.

Alper Rende, Waorani kabilesine Ekvador'un Coca şehrinden 15 saatlik bir kano yolculuğu sonrası ulaştı. Kabilenin yaşam şekilleri ise kendisini de milyonlarca izleyicisini de şoke etti.

Hala avcılık ve toplayıcılık ile geçindiği görülen Waorani Kabilesi, maymun başta olmak üzere çeşitli hayvanlarla besleniyor!

Hala avcılık ve toplayıcılık ile geçindiği görülen Waorani Kabilesi, maymun başta olmak üzere çeşitli hayvanlarla besleniyor!

Tahtalardan yaptıkları evlerinde hamaklarda uyuyorlar, kıyafet olarak yaprakları kullanıyorlar. Tabii onlar için kıyafet pek de anlam ifade etmiyor.

Waorani Kabilesi'nin oldukça ilgi çekici bir yaşam tarzı var anlayacağınız!

Alper Rende çok sevilen ve merakla yeni bölümleri beklenen Waorani Kabilesi'nin iki üyesini geçtiğimiz aylarda şehir hayatıyla tanıştırdı.

Alper Rende çok sevilen ve merakla yeni bölümleri beklenen Waorani Kabilesi'nin iki üyesini geçtiğimiz aylarda şehir hayatıyla tanıştırdı.

İki kabile üyesi, daha önce hiç görmedikleri teknolojiyi gördü, insanların yaşadıkları lüks evlere karşı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İki kabile üyesi, daha önce hiç görmedikleri teknolojiyi gördü, insanların yaşadıkları lüks evlere karşı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yürüyen merdivene binmek, markete gitmek, hatta bizler için sıradan olan bir yatakta uyumak...Bütün bunlar kabile üyeleri için çok şaşırtıcıydı!

Alper Rende bu kez kabile üyelerini İstanbul'a getirdi, onlarla beraber Boğaz turu yaptı. Boğaz'ın eşsiz güzelliği, Kabile üyelerini son derece etkilemiş gibi görünüyordu!

Alper Rende bu kez kabile üyelerini İstanbul'a getirdi, onlarla beraber Boğaz turu yaptı. Boğaz'ın eşsiz güzelliği, Kabile üyelerini son derece etkilemiş gibi görünüyordu!

Rende o anları Instagram hesabından '7 gün önce timsah avladığım arkadaşlarımla boğaz turu' diyerek paylaştı.

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Alper Rende'nin son sürprizi ise Anıtkabir oldu. Waorani Kabilesi Ankara'ya gelerek Ata'mızı ziyaret etti.

Alper Rende'nin son sürprizi ise Anıtkabir oldu. Waorani Kabilesi Ankara'ya gelerek Ata'mızı ziyaret etti.

'Misafirlerime Ata’mızı, onun mirasını ve neden bizim için ilelebet unutmayacağımız bir kahraman olduğunu anlattım.

Minnetle, saygıyla, özlemle…'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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