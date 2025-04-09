İstanbul'da Ailesi ile Bindiği Taksinin Şoförü ile Tartışan Öğrencinin Kaldığı Yurdu Taksiciler Bastı

İstanbul'un kalabalık ve hareketli sokaklarında, taksi sorunu uzun bir süredir tartışılan bir konu haline geldi. Şehrin hızla büyüyen ve değişen dinamikleri, bu alanda yaşanan zorlukları daha da karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle, İstanbul'daki taksicilik probleminin çözümü, sadece taksiciler ve müşteriler için değil, aynı zamanda şehrin genel yaşam kalitesini iyileştirmek için de hayati öneme sahip.