İstanbul'da Ailesi ile Bindiği Taksinin Şoförü ile Tartışan Öğrencinin Kaldığı Yurdu Taksiciler Bastı

Bir öğrenci, ailesiyle birlikte İstanbul Avcılar'da bir taksiye bindi. Şoförle arasında çıkan bir anlaşmazlık sonucunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bu olayın ardından, çok sayıda taksici, ellerinde sopalarla öğrencinin kaldığı yurdu bastı. Öğrencinin arkadaşlarının da olaya müdahil olmasıyla durum daha da karmaşık bir hale geldi. Yurdun önünde büyük bir kargaşa yaşandı.
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İstanbul'un yoğun trafiğinde, taksicilik hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği, hem yerel halkın hem de şehri ziyaret eden turistlerin yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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