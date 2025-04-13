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Influencer Annenin Video Çekmesine Destek Olan Ailenin Ekip Çalışmasına Bayılacaksınız

Influencer Annenin Video Çekmesine Destek Olan Ailenin Ekip Çalışmasına Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2025 - 10:23

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Influencerlık, günümüzde birçok bireyin tam zamanlı olarak icra ettiği bir meslek haline geldi. Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen bu iş, kişilerin takipçi sayıları ve etkileşimleri doğrultusunda gelir elde etmelerini sağlıyor. İnsanlar daha fazla izlenmek için en etkileyici fotoğraf ve videolara sahip olmaya çalışıyor. Bu da gerçek anlamda bir emek istiyor. 

Bir Influencer, çektiği bir videoya ailesinin verdiği desteği paylaştı. Ailenin kusursuz ekip çalışması kalpleri ısıttı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Influencerlar, belirli bir kitleye sahip olmanın yanı sıra, bu kitlenin güvenini kazanmış ve onlarla etkili bir iletişim kurabilen kişilerdir. Bu sayede markalar ve işletmeler, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak için influencerları tercih ediyor. Bu durum, influencerların popülerliğini ve önemini artırıyor. Dolayısıyla, influencerlık, tam zamanlı bir iş olarak kabul ediliyor ve bu alanda çalışan kişiler, hem kişisel markalarını oluşturuyor hem de gelir elde ediyorlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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