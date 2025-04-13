Influencer Annenin Video Çekmesine Destek Olan Ailenin Ekip Çalışmasına Bayılacaksınız

Influencerlık, günümüzde birçok bireyin tam zamanlı olarak icra ettiği bir meslek haline geldi. Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen bu iş, kişilerin takipçi sayıları ve etkileşimleri doğrultusunda gelir elde etmelerini sağlıyor. İnsanlar daha fazla izlenmek için en etkileyici fotoğraf ve videolara sahip olmaya çalışıyor. Bu da gerçek anlamda bir emek istiyor.
Bir Influencer, çektiği bir videoya ailesinin verdiği desteği paylaştı. Ailenin kusursuz ekip çalışması kalpleri ısıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın