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Bir Hipnoterapist'in Sigarayı Bırakmak İsteyen Danışanına Yaptığı Seansın Ardından Danışan Öksürüğe Boğuldu

Bir Hipnoterapist'in Sigarayı Bırakmak İsteyen Danışanına Yaptığı Seansın Ardından Danışan Öksürüğe Boğuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2025 - 10:01 Son Güncelleme: 13.04.2025 - 10:03

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Son dönemde sosyal medyada birbirinden ilginç hipnoz videolarına rastlıyoruz. Bu videoların birçoğu, hipnoz yönteminin gerçekliğini sorgulatıyor. Farklı ve ilgi çekici içerikleriyle bu videolar, sosyal medya kullanıcılarının merakını uyandırıyor. Ancak, bu videoların gerçekliği konusunda birçok kişi hala şüpheli. 

Bir hipnoterapist, sigarayı bırakmak isteyen danışanı ile yaptığı seansı paylaştı. Seansın ardından danışan sigara içer içmez öksürme krizine girdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHquouDMG2v/
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Hipnoz, bir kişinin bilinçaltını harekete geçirerek zihninin derinliklerine nüfuz etme yeteneği sağlayan bir teknik olarak tanımlanabilir.

Hipnoz, bir kişinin bilinçaltını harekete geçirerek zihninin derinliklerine nüfuz etme yeteneği sağlayan bir teknik olarak tanımlanabilir.

Bu etkileyici metot, bireyin zihninde var olan engelleri aşmasına, korkularını hükümsüz kılmasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Hipnoz, çeşitli görüş ve tartışmalara konu olan bir yöntemdir. Ancak son zamanlarda, bu gizemli ve tartışmalı tekniğin popülerliği artmıştır. İnsanların zihinsel süreçlerini ve davranışlarını dönüştürme kapasitesine sahip bu etkileyici teknik, bir dizi farklı sektörde uygulanmaktadır. Yine de, hipnoz hala belirsizliklerle ve tartışmalarla dolu bir disiplin olarak görülmektedir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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