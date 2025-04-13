Bir Hipnoterapist'in Sigarayı Bırakmak İsteyen Danışanına Yaptığı Seansın Ardından Danışan Öksürüğe Boğuldu

Son dönemde sosyal medyada birbirinden ilginç hipnoz videolarına rastlıyoruz. Bu videoların birçoğu, hipnoz yönteminin gerçekliğini sorgulatıyor. Farklı ve ilgi çekici içerikleriyle bu videolar, sosyal medya kullanıcılarının merakını uyandırıyor. Ancak, bu videoların gerçekliği konusunda birçok kişi hala şüpheli.

Bir hipnoterapist, sigarayı bırakmak isteyen danışanı ile yaptığı seansı paylaştı. Seansın ardından danışan sigara içer içmez öksürme krizine girdi.