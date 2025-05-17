Yarı Hint Yarı Pakistanlı Olan Bir Komedyen Yaşanan Savaşı Stad Up Gösterisinde Değerlendirdi

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir bölgesindeki sınırda kısa süreli bir çatışma yaşandı. Bu çatışmanın ardından her ne kadar geçici bir ateşkes ilan edilmiş olsa da, bölgedeki gerginlik hala devam etmekte. Askeri faaliyetlerin hala sürdüğü bu bölgede, her iki taraf da ordularını alarm durumunda tutuyor. Bu durum, uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor çünkü çatışmanın daha büyük bir savaşa dönüşme riski bulunuyor.

Yarı Hindistan yarı Pakistanlı olan bir komedyen bu konuyu sahnesine taşıdı. Savaşı farklı bir açıdan değerlendiren komedyen, eğer çatışma devam ederse bilişim alanında ciddi problemler yaşanacağına değindi.