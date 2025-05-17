Yarı Hint Yarı Pakistanlı Olan Bir Komedyen Yaşanan Savaşı Stad Up Gösterisinde Değerlendirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJuFRx...
Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir bölgesindeki sınırda kısa süreli bir çatışma yaşandı. Bu çatışmanın ardından her ne kadar geçici bir ateşkes ilan edilmiş olsa da, bölgedeki gerginlik hala devam etmekte. Askeri faaliyetlerin hala sürdüğü bu bölgede, her iki taraf da ordularını alarm durumunda tutuyor. Bu durum, uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor çünkü çatışmanın daha büyük bir savaşa dönüşme riski bulunuyor.
Yarı Hindistan yarı Pakistanlı olan bir komedyen bu konuyu sahnesine taşıdı. Savaşı farklı bir açıdan değerlendiren komedyen, eğer çatışma devam ederse bilişim alanında ciddi problemler yaşanacağına değindi.
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Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık konusu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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