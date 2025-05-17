Ülke İçinde Ülke Gibi: Amiş Köyüne Düzenlenen Tura Katılan Bir Türk Gördüğü Detayları Paylaştı

Amişler, 21. yüzyılda sürdürdükleri ilkel ve izole hayatla dikkat çekiyor. Her şey olduğu gibi bu da bir gelir kapısına dönüşmüş ve Amiş köylerine turlar düzenlenmeye başlamış.

Bu amiş köylerine düzenlenen turlardan birine katılan 'turkishgirlinewyork' isimli içerik üreticisi köyde gördüğü detayları paylaştı. 28 dolara katıldığı turun detaylarını da paylaşan kadın, Amişler hakkında bilgiler de paylaştı.