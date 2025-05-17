Ülke İçinde Ülke Gibi: Amiş Köyüne Düzenlenen Tura Katılan Bir Türk Gördüğü Detayları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJj-aNDxOjS/
Amişler, 21. yüzyılda sürdürdükleri ilkel ve izole hayatla dikkat çekiyor. Her şey olduğu gibi bu da bir gelir kapısına dönüşmüş ve Amiş köylerine turlar düzenlenmeye başlamış.
Bu amiş köylerine düzenlenen turlardan birine katılan 'turkishgirlinewyork' isimli içerik üreticisi köyde gördüğü detayları paylaştı. 28 dolara katıldığı turun detaylarını da paylaşan kadın, Amişler hakkında bilgiler de paylaştı.
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Amişlerin yaşam tarzı ve inançları, modern dünyanın hızlı tempolu ve teknoloji odaklı yaşamından büyük ölçüde ayrılıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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