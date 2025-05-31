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Kore'de Kapı Kolundan Koltuklara Her Şeyin Eski Eşyalardan Oluştuğu 'Geri Dönüşüm Kafesi'ne Bayılacaksınız

Kore'de Kapı Kolundan Koltuklara Her Şeyin Eski Eşyalardan Oluştuğu 'Geri Dönüşüm Kafesi'ne Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.05.2025 - 19:33

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Günümüzde geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik, hayati bir öneme sahip. Bu iki kavram, çağımızın en öncelikli meselelerinden biri haline gelmiştir. Çünkü, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevre kirliliğinin artması, bu konulara gereken önemin verilmesini zorunlu kılıyor. Geri dönüşüm, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve çöp yığınlarının azaltılması açısından büyük bir önem taşırken; sürdürülebilirlik ise gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesini koruyarak, bugünkü kaynakların kullanılması anlamına gelir. Dolayısıyla, hem çevreyi korumak hem de gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakabilmek adına, geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin önemi daha da artmaktadır.

Güney Kore'de tam olarak böyle bir konsepte sahip bir dizayn edildi. 'koredebirturkkizi' isimli içerik üreticisinin paylaştığı kafe beğeni topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

1937 yılında Kore'de kurulan Joyang Bangjik adlı tekstil fabrikası, Kore Savaşı'nın ardından faaliyetlerini sonlandırmış.

1937 yılında Kore'de kurulan Joyang Bangjik adlı tekstil fabrikası, Kore Savaşı'nın ardından faaliyetlerini sonlandırmış.

Ancak, yıllar sonra, bu yapı kültürel bir miras olarak korunması için çeşitli çalışmaların odağı haline gelmiş. Bu çerçevede, fabrika alanı, çok sayıda eski eşyanın sergilendiği, büyüleyici bir atmosfere sahip bir kafe olarak yeniden değerlendirilmiş. Ortaya da böyle bir kafe çıkmış. Peki siz bu kafeyi nasıl buldunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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