Dünyayı Gezdiği Videolarla Tanınan Bir Kadın Sri Lanka'da Tacize Uğradığı Anları Paylaştı

'aysekocalarr' isimli gezgini tanıyor olabilirsiniz. Kendisi tek başına dünyayı dolaşıyor ve buralarda yaşadığı deneyimleri takipçileri ile paylaşıyor. Kendisine sürekli tek başına gezmenin zorluğu ve tehlikeleri hakkında sorular soruluyor. Kendisi ise bu sorulara tüm açıklığıyla yanıt veriyor.

Genç gezgin, Sri Lanka seyahati sırasında yaşadığı taciz olayını paylaştı. O anda tepki veremediğini, yaşlı adamın kendisini sözleriyle manipüle ettiğini söyleyen Ayşe Kocalar, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.