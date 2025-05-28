Dünyayı Gezdiği Videolarla Tanınan Bir Kadın Sri Lanka'da Tacize Uğradığı Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKFJL4...
'aysekocalarr' isimli gezgini tanıyor olabilirsiniz. Kendisi tek başına dünyayı dolaşıyor ve buralarda yaşadığı deneyimleri takipçileri ile paylaşıyor. Kendisine sürekli tek başına gezmenin zorluğu ve tehlikeleri hakkında sorular soruluyor. Kendisi ise bu sorulara tüm açıklığıyla yanıt veriyor.
Genç gezgin, Sri Lanka seyahati sırasında yaşadığı taciz olayını paylaştı. O anda tepki veremediğini, yaşlı adamın kendisini sözleriyle manipüle ettiğini söyleyen Ayşe Kocalar, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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