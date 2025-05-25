İstanbul'da Arkadaşıyla Kahve İçmeye Giden Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yolda Geçirdiği Saatleri Paylaştı

İstanbul'un nüfus yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bu durum, 'İstanbul'da yaşayan insan sayısı, şehrin kaldırabileceği kapasitenin çok üzerinde' tartışmasını gündeme getirdi Ayrıca, bu yoğunlukla birlikte çözümü bir türlü bulunamayan trafik sorunu da hala varlığını sürdürüyor. Beklenen büyük İstanbul depremi ise korkutan pek çok senaryoyu beraberinde getiriyor. Halk böyle olunca 'İstanbul'dan taşınma' meselesi, yine insanların iki bölündüğü bir tartışma konusu haline geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'da arkadaşı ile bir kahve içmek için yolda geçirdiği süreyi paylaştı. Günün yarısını yolda geçiren kullanıcının videosunun ardından aynı tartışma yeniden başladı.