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İstanbul'da Arkadaşıyla Kahve İçmeye Giden Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yolda Geçirdiği Saatleri Paylaştı

İstanbul'da Arkadaşıyla Kahve İçmeye Giden Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yolda Geçirdiği Saatleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2025 - 15:15

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İstanbul'un nüfus yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bu durum, 'İstanbul'da yaşayan insan sayısı, şehrin kaldırabileceği kapasitenin çok üzerinde' tartışmasını gündeme getirdi Ayrıca, bu yoğunlukla birlikte çözümü bir türlü bulunamayan trafik sorunu da hala varlığını sürdürüyor. Beklenen büyük İstanbul depremi ise korkutan pek çok senaryoyu beraberinde getiriyor. Halk böyle olunca 'İstanbul'dan taşınma' meselesi, yine insanların iki bölündüğü bir tartışma konusu haline geldi. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'da arkadaşı ile bir kahve içmek için yolda geçirdiği süreyi paylaştı. Günün yarısını yolda geçiren kullanıcının videosunun ardından aynı tartışma yeniden başladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kimileri İstanbul'dan derhal taşınılması gerektiğini savunurken pek çok kişi, bunun düşünüldüğü kadar kolay olmadığını belirtiyor.

Kimileri İstanbul'dan derhal taşınılması gerektiğini savunurken pek çok kişi, bunun düşünüldüğü kadar kolay olmadığını belirtiyor.

Kimileri ise her ne sebep olursa olsun, İstanbul gibi bir şehrin bulunamayacağını, bu sebeple bu şehri terk etmek gibi bi ihtimali asla düşünmeyeceklerini söylüyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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