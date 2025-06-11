Her Gün Bir Yenisi Çıkıyor: Sosyal Medyada Bir Kadın "Baba ile Helalleşme" Atölyesini Tanıttı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKhUQ0...
Günümüzde sosyal medya platformlarında, 'şifalandırma' etiketiyle sürekli olarak kamplar, kurslar ve atölyeler görüyoruz. Bu etkinliklerin çoğu, benzersiz ritüelleri ve ilginç kuralları ile dikkat çekiyor. Bu etkinlikler, kullanıcıların ilgisini çekmek ve onları etkilemek için çeşitli özgün ve ilginç teknikler kullanıyor. Bu 'şifalandırma' etkinlikleri, sosyal medyada her geçen gün daha fazla popülerlik kazanıyor ve geniş kitlelere ulaşıyor. Hatta pek çok kişi için ciddi bir gelir kapısı.
Şimdi de bir kadın, 'Baba ile helalleşme' atölyesinin tanıtımını yaptı. Babanız ile ilişkinizi şifalandırabileceğinizi iddia eden atölye ilgi çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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