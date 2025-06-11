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Her Gün Bir Yenisi Çıkıyor: Sosyal Medyada Bir Kadın "Baba ile Helalleşme" Atölyesini Tanıttı

Her Gün Bir Yenisi Çıkıyor: Sosyal Medyada Bir Kadın "Baba ile Helalleşme" Atölyesini Tanıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.06.2025 - 16:57 Son Güncelleme: 11.06.2025 - 17:05

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Günümüzde sosyal medya platformlarında, 'şifalandırma' etiketiyle sürekli olarak kamplar, kurslar ve atölyeler görüyoruz. Bu etkinliklerin çoğu, benzersiz ritüelleri ve ilginç kuralları ile dikkat çekiyor. Bu etkinlikler, kullanıcıların ilgisini çekmek ve onları etkilemek için çeşitli özgün ve ilginç teknikler kullanıyor. Bu 'şifalandırma' etkinlikleri, sosyal medyada her geçen gün daha fazla popülerlik kazanıyor ve geniş kitlelere ulaşıyor. Hatta pek çok kişi için ciddi bir gelir kapısı. 

Şimdi de bir kadın, 'Baba ile helalleşme' atölyesinin tanıtımını yaptı. Babanız ile ilişkinizi şifalandırabileceğinizi iddia eden atölye ilgi çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKhUQ0...
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Ruhsal denge ve sağlığın kıymeti tartışılmaz.

Ruhsal denge ve sağlığın kıymeti tartışılmaz.

Her bireyin kendine özgü iyileşme metotları olabilir ancak bu süreçte en büyük yardımcılarımız kuşkusuz psikologlar ve psikyatristlerdir. Yaşam koçları ya da enerji uzmanları gibi unvanlar, genellikle belirli bir eğitim sürecinden geçmeden, bireylere iyileşme vaadinde bulunur. İnsanların, hemen hemen benzer ücretler talep edilmesine rağmen neden profesyonelleri değil de bu gibi uygulamaları tercih ettiği ise başlı başına bir tartışma konusu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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