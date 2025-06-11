Her Gün Bir Yenisi Çıkıyor: Sosyal Medyada Bir Kadın "Baba ile Helalleşme" Atölyesini Tanıttı

Günümüzde sosyal medya platformlarında, 'şifalandırma' etiketiyle sürekli olarak kamplar, kurslar ve atölyeler görüyoruz. Bu etkinliklerin çoğu, benzersiz ritüelleri ve ilginç kuralları ile dikkat çekiyor. Bu etkinlikler, kullanıcıların ilgisini çekmek ve onları etkilemek için çeşitli özgün ve ilginç teknikler kullanıyor. Bu 'şifalandırma' etkinlikleri, sosyal medyada her geçen gün daha fazla popülerlik kazanıyor ve geniş kitlelere ulaşıyor. Hatta pek çok kişi için ciddi bir gelir kapısı.

Şimdi de bir kadın, 'Baba ile helalleşme' atölyesinin tanıtımını yaptı. Babanız ile ilişkinizi şifalandırabileceğinizi iddia eden atölye ilgi çekti.