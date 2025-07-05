"6 Kıtaya Uç 1 Milyon Mil Kazan": Türk Hava Yolları'nın Mil Kampanyası Yabancı Kullanıcıları Heyecanlandırdı

Havayolu seyahatlerinin maliyeti, çoğu zaman bütçeyi sarsabiliyor. Ancak, havayolu şirketlerinin sunduğu mil ödülleri, bu durumu bir nebze hafifletebiliyor. Bu ödüller, yüksek maliyetli uçuşları daha erişilebilir hale getirerek, seyahat deneyimimizi daha keyifli ve ekonomik bir hale dönüştürebiliyor. Bu nedenle, havayolu şirketlerinin mil ödülleri, seyahat severler için oldukça değerli bir fırsat olarak görülüyor. Türk Hava Yolları'nın yeni başlattığı mil kampanyası, özellikle yabancı kullanıcılar arasında ilgi çekti.