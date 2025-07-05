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"6 Kıtaya Uç 1 Milyon Mil Kazan": Türk Hava Yolları'nın Mil Kampanyası Yabancı Kullanıcıları Heyecanlandırdı

"6 Kıtaya Uç 1 Milyon Mil Kazan": Türk Hava Yolları'nın Mil Kampanyası Yabancı Kullanıcıları Heyecanlandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2025 - 20:57

Havayolu seyahatlerinin maliyeti, çoğu zaman bütçeyi sarsabiliyor. Ancak, havayolu şirketlerinin sunduğu mil ödülleri, bu durumu bir nebze hafifletebiliyor. Bu ödüller, yüksek maliyetli uçuşları daha erişilebilir hale getirerek, seyahat deneyimimizi daha keyifli ve ekonomik bir hale dönüştürebiliyor. Bu nedenle, havayolu şirketlerinin mil ödülleri, seyahat severler için oldukça değerli bir fırsat olarak görülüyor. Türk Hava Yolları'nın yeni başlattığı mil kampanyası, özellikle yabancı kullanıcılar arasında ilgi çekti.

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Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan Türk Hava Yolları, 27 Haziran'da başlayan ve 27 Ekim'e kadar sürecek olan bir mil kampanyasının müjdesini verdi.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan Türk Hava Yolları, 27 Haziran'da başlayan ve 27 Ekim'e kadar sürecek olan bir mil kampanyasının müjdesini verdi.

Bu kampanya ile 6 kıtaya uçtuğunuz taktirde 1 milyon mil ödül kazanabiliyorsunuz. Kampanyaya katılmak için, 27 Haziran-27 Ekim 2025 tarihleri arasında biletleme yapmanız ve Türk Hava Yolları ile 6 kıtanın tamamına seyahat etmeniz gerekiyor.

Uçuşlarınızın Türkiye çıkışlı veya aktarmalı olması gerekiyor.

Uçuşlarınızın Türkiye çıkışlı veya aktarmalı olması gerekiyor.

Bu kampanya özellike yabancı kullanıcıların dikkatini çekti. Sosyal medyada gündem olan kampanya ile kullanıcılar birbirlerine tavsiyeler verdi.

"Türk havayollarının, uçtukları 6 kıtaya da uçarak 1 milyon mil kazanabileceğiniz bir promosyonu var. Bunu yaklaşık 3 bin dolara yapabilirsiniz (nereden başladığınıza bağlı olarak). 20'li yaşlarımda kardeşim ve ben bunu eğlence için yapardık"

"Türk havayollarının, uçtukları 6 kıtaya da uçarak 1 milyon mil kazanabileceğiniz bir promosyonu var. Bunu yaklaşık 3 bin dolara yapabilirsiniz (nereden başladığınıza bağlı olarak). 20'li yaşlarımda kardeşim ve ben bunu eğlence için yapardık"
twitter.com

"Bunu birkaç arkadaşıma gönderdim. Kesinlikle 20'li yaşlarımda yapardım"

"Bunu birkaç arkadaşıma gönderdim. Kesinlikle 20'li yaşlarımda yapardım"
twitter.com

"Türk Hava Yolları ile 6 kıtada uçun ve 1.000.000 Türk Mili kazanın. 2025 meydan okumaların yılı gibi görünüyor ve Türkler geride kalmak istemiyor."

"Türk Hava Yolları ile 6 kıtada uçun ve 1.000.000 Türk Mili kazanın. 2025 meydan okumaların yılı gibi görünüyor ve Türkler geride kalmak istemiyor."
twitter.com
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"Genç ve bekar olmanın neye benzediğinin zirvesi!"

"Genç ve bekar olmanın neye benzediğinin zirvesi!"
twitter.com

"Türk havayollarının 1 milyon mil mücadelesini yapmayı ciddi olarak düşünüyorum."

"Türk havayollarının 1 milyon mil mücadelesini yapmayı ciddi olarak düşünüyorum."
twitter.com

"Çok fazla araştırmadan sonra şu sonuca vardık: 2.531 € gibi düşük bir fiyata bir milyon Türk Hava Yolları mili kazanabilirsiniz."

"Çok fazla araştırmadan sonra şu sonuca vardık: 2.531 € gibi düşük bir fiyata bir milyon Türk Hava Yolları mili kazanabilirsiniz."
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Zuhal

Keşke yukarıdaki tweette yazıldığı gibi olsa burada da hayat. Genç ve bekarım ama yaşadığım şehirden bile çıkamıyorum. Ahh coğrafya🤦🏻‍♀️

ciciks

San franden 6kya uculuyo istanbula. Turk vatandaslarina uygun degil