onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ülkemizin Turistik Mekanlarını Gezen Japon Turistler Hayranlıklarını Çektikleri Bir Video ile Paylaştı

Ülkemizin Turistik Mekanlarını Gezen Japon Turistler Hayranlıklarını Çektikleri Bir Video ile Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 21:15

İçerik Devam Ediyor

Ülkemiz, her karış toprağında tarih kokan ve doğanın en muhteşem tablolarını sergileyen bir cennet. Her mevsimde ayrı bir güzellik sunan bu topraklar, turistlerin gözdesi olmayı başarıyor. Bir yanda tarihin izlerini sürebileceğiniz antik kentler, diğer yanda doğanın en etkileyici manzaraları sizi bekliyor. Her bir mevsim, bu güzellikleri farklı bir perspektiften deneyimleme fırsatı sunuyor. Doğanın renk cümbüşü ise her mevsimde ayrı bir tablo oluşturuyor. Bu nedenle ülkemiz, yıl boyunca turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Ülkemizi gezen Japon turistler, gezdikleri yerlerin güzelliği karşısında yaşadıkları hayranlığı çektikleri bir video ile paylaştı. Video sürede beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Pamukkale, Ayasofya, Kapadokya...

Pamukkale, Ayasofya, Kapadokya...

Ülkemizin pek çok turistik mekanını gezen turistler, her birinde çektikleri görselleri bir araya getirerek ortaya harika bir klip çıkardı. Pek çok kişi videoyu, ülkemizin tanıtımı açısından çok başarılı buldu.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın