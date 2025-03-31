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1998 Yılında Erdoğan İçin Saraçhane’deydi: Oğlu İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklandı

1998 Yılında Erdoğan İçin Saraçhane’deydi: Oğlu İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.03.2025 - 14:27

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu için Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar meydanlara akın etti, kararı protesto etti. Polisin sert müdahale ettiği eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alındı. 301 genç ise bayramı cezaevinde geçiriyor. Gençlerin serbest bırakılması için sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Her gencin ayrı bir hikayesi ayrı bir yaşam mücadelesi var. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 1998 yılında verilen hapis kararını protesto etmek için Saraçhane’ye giden Mevlüt Aktaş’ın oğlu Yusuf Aktaş, İmamoğlu eylemlerinde tutuklandı. Mevlüt Aktaş, yaşadıklarını Sözcü TV'den muhabir Muratcan Altuntoprak'a anlattı.

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Mevlüt Aktaş, 1998 yılında Erdoğan'a destek için Saraçhane'deydi. Oğlu Yusuf Aktaş, Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu eylemlerinde tutuklandı.

Erdoğan 1999 yılında neden cezaevine girdi?

Erdoğan 1999 yılında neden cezaevine girdi?

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık 1997’de Siirt’te 'Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, mü'minler asker” dizeli Ziya Gökalp’in “Asker Duası” şiirini okumuştu. Bu dizeleri okuyan Erdoğan hakkında 'halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek' suçundan soruşturma başlatılmıştı. 1998 yılında açılan davanın ardından Erdoğan’a destek eylemleri düzenlenmiş, İstanbul’da eylemin adresi Saraçhane olmuştu.

Siyasi yasak kararı verilen Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakarak 26 Mart 1999 günü Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Pınarhisar Cezaevi'ne girmişti. 4 ay 10 gün ceza alan Erdoğan, 24 Temmuz 1999'da cezaevinden tahliye edilmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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