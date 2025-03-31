1998 Yılında Erdoğan İçin Saraçhane’deydi: Oğlu İmamoğlu Eylemlerinde Tutuklandı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu için Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar meydanlara akın etti, kararı protesto etti. Polisin sert müdahale ettiği eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alındı. 301 genç ise bayramı cezaevinde geçiriyor. Gençlerin serbest bırakılması için sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Her gencin ayrı bir hikayesi ayrı bir yaşam mücadelesi var. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 1998 yılında verilen hapis kararını protesto etmek için Saraçhane’ye giden Mevlüt Aktaş’ın oğlu Yusuf Aktaş, İmamoğlu eylemlerinde tutuklandı. Mevlüt Aktaş, yaşadıklarını Sözcü TV'den muhabir Muratcan Altuntoprak'a anlattı.

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