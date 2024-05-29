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Her Masada Var: Geleneksel Gloucestershire "Peynir Yuvarlama Yarışması"na Katılan IShowSpeed 4. Oldu

Her Masada Var: Geleneksel Gloucestershire "Peynir Yuvarlama Yarışması"na Katılan IShowSpeed 4. Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 21:23

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Gloucestershire'da düzenlenen 'Peynir Yuvarlama' yarışması, her yıl büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Bu eşsiz ve ilginç etkinlik, yerel ve uluslararası katılımcıları bir araya getirerek, eğlence dolu anlar yaşatıyor. Yarışmanın adından da anlaşılacağı gibi, peynir yuvarlama ana tema. Katılımcılar, eğimli bir yokuş aşağı hızla yuvarlanan peynirin peşinden koşuyorlar.

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Yayın dünyasının renkli ismi IShowSpeed'i daha önce duymuşsunuzdur.

Yayın dünyasının renkli ismi IShowSpeed'i daha önce duymuşsunuzdur.

Kendisi hem ülkemize yaptığı ziyaretle hem de deprem döneminde yaptığı yüklü bağışla gündeme gelmişti.

Kendisi hem ülkemize yaptığı ziyaretle hem de deprem döneminde yaptığı yüklü bağışla gündeme gelmişti.

Hemen hemen her türlü etkinliğe katılan IShowSpeed bu yarışmayı da kaçırmadı.

Hemen hemen her türlü etkinliğe katılan IShowSpeed bu yarışmayı da kaçırmadı.

Büyük mücadele veren Speed yarışmayı 4.'lükle bitirdi.

Büyük mücadele veren Speed yarışmayı 4.'lükle bitirdi.

İşte o yarışma;

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