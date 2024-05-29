Her Masada Var: Geleneksel Gloucestershire "Peynir Yuvarlama Yarışması"na Katılan IShowSpeed 4. Oldu

Gloucestershire'da düzenlenen 'Peynir Yuvarlama' yarışması, her yıl büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Bu eşsiz ve ilginç etkinlik, yerel ve uluslararası katılımcıları bir araya getirerek, eğlence dolu anlar yaşatıyor. Yarışmanın adından da anlaşılacağı gibi, peynir yuvarlama ana tema. Katılımcılar, eğimli bir yokuş aşağı hızla yuvarlanan peynirin peşinden koşuyorlar.