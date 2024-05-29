Her Masada Var: Geleneksel Gloucestershire "Peynir Yuvarlama Yarışması"na Katılan IShowSpeed 4. Oldu

Gloucestershire'da düzenlenen 'Peynir Yuvarlama' yarışması, her yıl büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Bu eşsiz ve ilginç etkinlik, yerel ve uluslararası katılımcıları bir araya getirerek, eğlence dolu anlar yaşatıyor. Yarışmanın adından da anlaşılacağı gibi, peynir yuvarlama ana tema. Katılımcılar, eğimli bir yokuş aşağı hızla yuvarlanan peynirin peşinden koşuyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yayın dünyasının renkli ismi IShowSpeed'i daha önce duymuşsunuzdur.
Kendisi hem ülkemize yaptığı ziyaretle hem de deprem döneminde yaptığı yüklü bağışla gündeme gelmişti.
Hemen hemen her türlü etkinliğe katılan IShowSpeed bu yarışmayı da kaçırmadı.
Büyük mücadele veren Speed yarışmayı 4.'lükle bitirdi.
İşte o yarışma;
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın