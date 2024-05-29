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Şişe Çevirme Oyununa Saç Kesme Cezası Ekleyerek Oyunu Bambaşka Bir Boyuta Taşıyan Çift

Şişe Çevirme Oyununa Saç Kesme Cezası Ekleyerek Oyunu Bambaşka Bir Boyuta Taşıyan Çift

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 20:46

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'Challange' kavramı sosyal medyaya ele geçirdiğinden beri, birbirinden ilginç yarışmalara ve cezalı oyunlara rastlıyoruz. Bu oyunlar, kullanıcıların ilgisini çekerken, aynı zamanda sosyal medyanın dinamiklerini de şekillendiriyor. İnsanlar daha fazla izlenme uğruna birbirinden garip videolara imza atıyor.

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Bir çift artık günlük hayatımızda bir karar verme aracı olarak da kullanılan şişe çevirme yarışını başka bir boyuta taşıdı.

Bir çift artık günlük hayatımızda bir karar verme aracı olarak da kullanılan şişe çevirme yarışını başka bir boyuta taşıdı.

Her başarılı atışta birbirlerinin saçlarını kesen çiftin videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Her başarılı atışta birbirlerinin saçlarını kesen çiftin videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İşte o oyun;

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