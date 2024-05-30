Küçük Kızlarını Hayvanlarla İlişkilerini Geliştirmek İçin Kuş Beslemeye Götüren Bir Anneye Beklenmedik Sürpriz

Çocukların cesaret dolu dünyaları, onların korkusuzca hareket etmelerini sağlar. Her yeni deneyim, onların merakını daha da tetikler ve bu durum, korku duygusunu adeta siler atar. Bu durum, onların yaşamlarında yeni kapılar açar ve hayatı daha fazla keşfetmelerine yardımcı olur.