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Küçük Kızlarını Hayvanlarla İlişkilerini Geliştirmek İçin Kuş Beslemeye Götüren Bir Anneye Beklenmedik Sürpriz

Küçük Kızlarını Hayvanlarla İlişkilerini Geliştirmek İçin Kuş Beslemeye Götüren Bir Anneye Beklenmedik Sürpriz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 17:29

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Çocukların cesaret dolu dünyaları, onların korkusuzca hareket etmelerini sağlar. Her yeni deneyim, onların merakını daha da tetikler ve bu durum, korku duygusunu adeta siler atar. Bu durum, onların yaşamlarında yeni kapılar açar ve hayatı daha fazla keşfetmelerine yardımcı olur.

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Bir anne, minik kızlarının hayvanlarla ilişkisini geliştirebilmeleri için onları kuşları beslemeye götürdü.

Bir anne, minik kızlarının hayvanlarla ilişkisini geliştirebilmeleri için onları kuşları beslemeye götürdü.

O sırada bir kuşu korkusuzca yakalayan minik kızın annesine bu beklenmedik sürprizi izleyenleri gülümsetti.

O sırada bir kuşu korkusuzca yakalayan minik kızın annesine bu beklenmedik sürprizi izleyenleri gülümsetti.

İşte o anlar;

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