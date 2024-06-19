Görüş Bildir
Haberler
Video
Denize Giren İnsanlar Neye Uğradığını Şaşırdı: Şile'de Sahibinden Kaçan 2 At Plajı Birbirine Kattı

Denize Giren İnsanlar Neye Uğradığını Şaşırdı: Şile'de Sahibinden Kaçan 2 At Plajı Birbirine Kattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 16:53

İçerik Devam Ediyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, insanlar denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yönelmeye başladı. Deniz kenarındaki bu mekanlar, hem tatilcilerin hem de yerel halkın uğrak noktası oldu. İstanbulluların uğrak noktası da yine Şile oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şile'de sahibinden kaçan iki at, plaja daldı.

Şile'de sahibinden kaçan iki at, plaja daldı.

Hem atların hem insanların neye uğradığını şaşırdığı o anlarda büyük panik yaşandı.

Hem atların hem insanların neye uğradığını şaşırdığı o anlarda büyük panik yaşandı.

İşte o anlar;

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın