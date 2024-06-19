Denize Giren İnsanlar Neye Uğradığını Şaşırdı: Şile'de Sahibinden Kaçan 2 At Plajı Birbirine Kattı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, insanlar denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yönelmeye başladı. Deniz kenarındaki bu mekanlar, hem tatilcilerin hem de yerel halkın uğrak noktası oldu. İstanbulluların uğrak noktası da yine Şile oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şile'de sahibinden kaçan iki at, plaja daldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem atların hem insanların neye uğradığını şaşırdığı o anlarda büyük panik yaşandı.
İşte o anlar;
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın