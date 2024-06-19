Denize Giren İnsanlar Neye Uğradığını Şaşırdı: Şile'de Sahibinden Kaçan 2 At Plajı Birbirine Kattı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, insanlar denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yönelmeye başladı. Deniz kenarındaki bu mekanlar, hem tatilcilerin hem de yerel halkın uğrak noktası oldu. İstanbulluların uğrak noktası da yine Şile oldu.