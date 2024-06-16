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Araba Tuttuğu İçin Sahibinin Aldığı Önlemle Yolculuk Yapmak Zorunda Kalan Köpeğin Güldüren Anları

Araba Tuttuğu İçin Sahibinin Aldığı Önlemle Yolculuk Yapmak Zorunda Kalan Köpeğin Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 15:07 Son Güncelleme: 16.06.2024 - 15:26

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Araba tutması, seyahat sırasında yaşanan rahatsız edici bir durum. Bu durum, vücudun dengesini sağlayan iç kulak ile gözler arasındaki koordinasyon bozukluğu nedeniyle oluşuyor. Bu durum genellikle çocuklarda daha sık görülür ancak yetişkinlerde ve hatta hayvanlarda da görülebilir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cutedog520/vi...
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Bir köpeği araç tuttuğu için sahibi tarafından boynuna poşet asıldı.

Bir köpeği araç tuttuğu için sahibi tarafından boynuna poşet asıldı.

Köpeğin o anlardaki masum görüntüsü bir yandan üzerken bir yandan da gülümsetti.

Köpeğin o anlardaki masum görüntüsü bir yandan üzerken bir yandan da gülümsetti.

İşte o video;

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