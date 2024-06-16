Araba Tuttuğu İçin Sahibinin Aldığı Önlemle Yolculuk Yapmak Zorunda Kalan Köpeğin Güldüren Anları

Araba tutması, seyahat sırasında yaşanan rahatsız edici bir durum. Bu durum, vücudun dengesini sağlayan iç kulak ile gözler arasındaki koordinasyon bozukluğu nedeniyle oluşuyor. Bu durum genellikle çocuklarda daha sık görülür ancak yetişkinlerde ve hatta hayvanlarda da görülebilir.