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Laboratuvar Ortamında Genetiği Değiştirilen Köpeklerin Geçmişten Günümüze Görüntülerinde Meydana Gelen Değişim

Laboratuvar Ortamında Genetiği Değiştirilen Köpeklerin Geçmişten Günümüze Görüntülerinde Meydana Gelen Değişim

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 14:06

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Köpeklerin genetik manipülasyonlarla görünümlerinin değiştirildiğini biliyoruz. Bilim insanları, genetik yapıları üzerinde oynayarak ve belirli özellikleri öne çıkararak, köpeklerin farklı görünümlerini elde etti. Bu genetik oyunlar, birçok farklı köpek ırkının ve çeşidinin ortaya çıkmasına yol açtı. Aynı zamanda bu genetik manipülasyonlar köpeklerin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler de bıraktı.

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Bazı köpek cinslerinin geçmişten günümüze yaşadığı değişim, bir video ile karşılaştırıldı.

Bazı köpek cinslerinin geçmişten günümüze yaşadığı değişim, bir video ile karşılaştırıldı.

Ortaya çıkan sonuç, bazı gerçekleri bir kere daha yüzümüze vurdu.

Ortaya çıkan sonuç, bazı gerçekleri bir kere daha yüzümüze vurdu.

İşte o karşılaştırma;

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