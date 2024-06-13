Laboratuvar Ortamında Genetiği Değiştirilen Köpeklerin Geçmişten Günümüze Görüntülerinde Meydana Gelen Değişim

Köpeklerin genetik manipülasyonlarla görünümlerinin değiştirildiğini biliyoruz. Bilim insanları, genetik yapıları üzerinde oynayarak ve belirli özellikleri öne çıkararak, köpeklerin farklı görünümlerini elde etti. Bu genetik oyunlar, birçok farklı köpek ırkının ve çeşidinin ortaya çıkmasına yol açtı. Aynı zamanda bu genetik manipülasyonlar köpeklerin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler de bıraktı.