Markette Gördüğü Uzun Saçlı Genci Hz. İsa Sanıp El Sallayan Miniğin Gülümseten Anları

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8KSsz...
Çocukların hayal gücü pek çok bakımdan sınırsızdır. Onların düşleyişleri, genellikle yetişkinlerin düşünce dünyasının ötesine geçer. Sınırları olmayan bir evrende gezinirken, çocuklar, hayallerinde canlandırdıkları karakterlerle, yerlerle ve olaylarla etkileşime girerler. Bu etkileşimler, onların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunur. Bu nedenle, çocukların hayal dünyasının genişliği, onların genel gelişimleri açısından büyük önem taşır.
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Bir minik markette gezerken gördüğü bir genci Hz. İsa sanıp babasına gösterdi.
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Miniğin hayal gücü hem babasını, hem genci hem de izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar;
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