Markette Gördüğü Uzun Saçlı Genci Hz. İsa Sanıp El Sallayan Miniğin Gülümseten Anları

Çocukların hayal gücü pek çok bakımdan sınırsızdır. Onların düşleyişleri, genellikle yetişkinlerin düşünce dünyasının ötesine geçer. Sınırları olmayan bir evrende gezinirken, çocuklar, hayallerinde canlandırdıkları karakterlerle, yerlerle ve olaylarla etkileşime girerler. Bu etkileşimler, onların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunur. Bu nedenle, çocukların hayal dünyasının genişliği, onların genel gelişimleri açısından büyük önem taşır.