Bir İçerik Üreticisi Beylere Sevgililerinin Yanında Porno Yıldızı Mia Khalifa'yı Gösterip Kim Olduğunu Sordu

Sosyal medyada birbirinden ilginç sokak röportajları ile karşılaşıyoruz. İçerik üreticileri mikrofon uzattığı insanların bilgilerini ölçtükleri sorular da yöneltebiliyor. 'thatguy_cian' isimli bir içerik üreticisi, sorduğu soruyla beyleri biraz zor durumda bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir içerik üretici, erkeklere porno yıldızı Mia Khalifa'nın fotoğrafını göstererek kim olduğunu sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çoğunlukla kız arkadaşlarının yanındaki erkeklere sorunca da ortaya güldüren görüntüler çıktı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın