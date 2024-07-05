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Bir İçerik Üreticisi Beylere Sevgililerinin Yanında Porno Yıldızı Mia Khalifa'yı Gösterip Kim Olduğunu Sordu

Bir İçerik Üreticisi Beylere Sevgililerinin Yanında Porno Yıldızı Mia Khalifa'yı Gösterip Kim Olduğunu Sordu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 16:35

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Sosyal medyada birbirinden ilginç sokak röportajları ile karşılaşıyoruz. İçerik üreticileri mikrofon uzattığı insanların bilgilerini ölçtükleri sorular da yöneltebiliyor. 'thatguy_cian' isimli bir içerik üreticisi, sorduğu soruyla beyleri biraz zor durumda bıraktı.

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Bir içerik üretici, erkeklere porno yıldızı Mia Khalifa'nın fotoğrafını göstererek kim olduğunu sordu.

Bir içerik üretici, erkeklere porno yıldızı Mia Khalifa'nın fotoğrafını göstererek kim olduğunu sordu.

Çoğunlukla kız arkadaşlarının yanındaki erkeklere sorunca da ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Çoğunlukla kız arkadaşlarının yanındaki erkeklere sorunca da ortaya güldüren görüntüler çıktı.

İşte o video;

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