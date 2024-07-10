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Hanımcılığın Zirvesi: Eşi Midye İstediği İçin Elinden Gelen Bütün Çabayı Gösteren Genç "Aşk Be" Dedirtecek

Hanımcılığın Zirvesi: Eşi Midye İstediği İçin Elinden Gelen Bütün Çabayı Gösteren Genç "Aşk Be" Dedirtecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 23:07

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Evliliklerde, eşler arasındaki küçük ama anlamlı jestler büyük bir öneme sahiptir. Bu jestler, sevgi ve saygının bir ifadesidir ve ilişkinin kalitesini ve dayanıklılığını artırır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9KZ1V...
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Bir adam, eşi midye isteyince gidip satın almak yerine daha iddialı bir harekete imza attı.

Bir adam, eşi midye isteyince gidip satın almak yerine daha iddialı bir harekete imza attı.

Midyeyi denizden elleriyle çıkarıp pilavına kadar hazırlayan eş "Aşk be!" dedirtti.

Midyeyi denizden elleriyle çıkarıp pilavına kadar hazırlayan eş "Aşk be!" dedirtti.

İşte o video;

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