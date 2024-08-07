Fındık Fiyatına Tepki Gösteren Üretici Kendisine “Zorla mı Toplattırıyorlar? Toplama” Diyenlere İsyan Etti

Son dönemde pek çok tarım ürünü, üreticinin elinde kaldığı için Türkiye'nin pek çok bölgesinden isyan sesleri duymuştuk. Onlardan biri de fındık üreticileriydi.
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Fındık üreticisi bir kadın, fındık fiyatının 130 lira olarak belirlenmesinin maliyetini karşılayamayacağını söyleyince, “Zorla mı toplattırıyorlar? Toplama.” yorumlarıyla karşılaştı.
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Gelen yorumlara isyan eden kadın “Haydi ben fındık toplamadım, domates üreten toplamadı, soğanı toplamadı. Sen ne yiyeceksin kardeşim? Bunu basite indiremezsiniz. Sen üreticiye, işçiye böyle davranırsan sofrana ne koyacaksın? Biri de demiş ki ‘Fındık kurtarmıyorsa domates dikin.’ Ben buna hiçbir şey demiyorum, alsın bir coğrafya kitabı okusun.” dedi.
İşte o video;
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