Sokak Röportajında Söylediği Sözler Üzerine Tutuklanan Dilruba Serbest Bırakılmasının Ardından İlk Kez Konuştu

Bir sokak röportajında söylediği sözler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, tüm ülkenin gündemine oturmuştu. İfade özgürlüğüne ters düşen bu karar pek çok insanın tepkisini çekmişti. Dilruba, geçtiğimiz gün serbest bırakıldı.