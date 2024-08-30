Sokak Röportajında Söylediği Sözler Üzerine Tutuklanan Dilruba Serbest Bırakılmasının Ardından İlk Kez Konuştu

Bir sokak röportajında söylediği sözler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, tüm ülkenin gündemine oturmuştu. İfade özgürlüğüne ters düşen bu karar pek çok insanın tepkisini çekmişti. Dilruba, geçtiğimiz gün serbest bırakıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serbest bırakılmasının ardından ilk kez konuşan Dilruba, yaşananları değerlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşanan bu sürecin, söylediklerinin doğruluğunu kanıtlamış olduğunu belirten Dilruba "İlk değilim son da olmayacağım." dedi.
İşte o röportaj;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın