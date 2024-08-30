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Sokak Röportajında Söylediği Sözler Üzerine Tutuklanan Dilruba Serbest Bırakılmasının Ardından İlk Kez Konuştu

Sokak Röportajında Söylediği Sözler Üzerine Tutuklanan Dilruba Serbest Bırakılmasının Ardından İlk Kez Konuştu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 18:31

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Bir sokak röportajında söylediği sözler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, tüm ülkenin gündemine oturmuştu. İfade özgürlüğüne ters düşen bu karar pek çok insanın tepkisini çekmişti. Dilruba, geçtiğimiz gün serbest bırakıldı.

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Serbest bırakılmasının ardından ilk kez konuşan Dilruba, yaşananları değerlendirdi.

Serbest bırakılmasının ardından ilk kez konuşan Dilruba, yaşananları değerlendirdi.

Yaşanan bu sürecin, söylediklerinin doğruluğunu kanıtlamış olduğunu belirten Dilruba "İlk değilim son da olmayacağım." dedi.

Yaşanan bu sürecin, söylediklerinin doğruluğunu kanıtlamış olduğunu belirten Dilruba "İlk değilim son da olmayacağım." dedi.

İşte o röportaj;

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