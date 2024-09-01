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Amirim Taş: Polis Amiri Türker Uygur'un Gündem Olan Vücut Geliştirme Başarısı!

Amirim Taş: Polis Amiri Türker Uygur'un Gündem Olan Vücut Geliştirme Başarısı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.09.2024 - 19:29

Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda dereceye girdi. 

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Bolu’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 51 yaşındaki Türker Uygur, Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Bolu’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 51 yaşındaki Türker Uygur, Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda dikkat çeken bir başarıya imza attı.

45 yaş üstü kategoride yarışan Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3’üncü oldu.

45 yaş üstü kategoride yarışan Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3’üncü oldu.

Uygur’un, uzun süredir yarışma için özel hazırlandığı bildirildi. Uygur’un başarısı kısa sürede de sosyal medyada ilgi topladı.

Uygur’un, uzun süredir yarışma için özel hazırlandığı bildirildi. Uygur’un başarısı kısa sürede de sosyal medyada ilgi topladı.

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