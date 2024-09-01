Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, Türkiye'de Zenginle Fakir Arasındaki En Büyük Farkı Açıkladı!
Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, Türkiye'de Zenginle Fakir Arasındaki En Büyük Farkı Açıkladı!
Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, Türkiye'deki zenginlerle fakirler arasındaki en büyük farkı açıkladı. Başaran'a göre fakirler gösterişe daha meraklıyken zenginlerin ise servetlerini daha saklama eğiliminde.
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Tasarruf Uzmanı Mert Başaran son dönemde ekonomi ve yatırım alanında yaptığı konuşmalar ve verdiği tavsiyelerle Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olmayı başardı.
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Mert Başaran, Ekol TV'de katıldığı 'Paranın Yönü' isimli programda Türkiye'de zenginlerle fakirler arasındaki en büyük farkı açıkladı. Başaran, "Zenginler parasını göstermek istemez, duyurmak istemez, hava atmak istemez. Fakir kafa yapısına sahip insanlar ise bir tane gömlek alır, telefon alır masanın üzerine koyar hava atmaya çalışır. Fakirle zengin arasında kafa yapısı olarak en büyük fark budur" ifadelerini kullandı.
Tasarruf Uzmanı Mert Başaran şöyle devam etti: "Adam, yurt dışına bile borçla gidip paylaşım yapıp hava atıyor. Öteki tarafta otel sahibi olan, milyonlarca lira vergi veren adam verdiği vergiyi gizliyor. Vergi için demeyeceğim ama biz aşırı şekilde gösterme hastası olduk."
Mert Başaran'ın zenginle fakir arasındaki ayrımı anlattığı o anlar 👇
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Zenginle fakir arasındaki farkı yıllar önce birisi söylemişti: Fakir, çalmayı bilmediği için fakirdir.
Mert emmi birebir doğruyu söylemiş, fakir böbreğini satar o ayfonu alır gözüne gözüne sokar, ayfonu görürsün ama böbreği ne röntgende ne filmde göremezsin, ç... Devamını Gör
aynısını Zengin Baba Yoksul Baba'da Robert Kiyosaki de söylüyor ve doğru.