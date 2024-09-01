Ünlü Yemek Eleştirmeni Vedat Milor Kaza Geçirdi!

Türkiye'nin en ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada can kaybı olmazken Vedat Milor'un şoförünün elinden yaralandığı bildirildi. Milor kazaya ilişkin, 'Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi' ifadelerini kullandı.