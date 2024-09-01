Ünlü Yemek Eleştirmeni Vedat Milor Kaza Geçirdi!
Ünlü Yemek Eleştirmeni Vedat Milor Kaza Geçirdi!
Türkiye'nin en ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada can kaybı olmazken Vedat Milor'un şoförünün elinden yaralandığı bildirildi. Milor kazaya ilişkin, 'Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi' ifadelerini kullandı.
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Türkiye'nin ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, dün Beyoğlu, Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde kaza yaptı.
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Kazada can kaybı olmazken Vedat Milor'un şoförü elinden yaralandı.
Vedat Milor, kaza sonrası yaptığı paylaşımda emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde hayatta kaldığını kaydetti.
Milor kazaya ilişkin, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı.
Vedat Milor'un kazaya ilişkin sosyal medya paylaşımı 👇
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