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Teyit: Fatih Terim'e "Beş Atarız" Diyen Çocuk Gerçekten Beşiktaşlı Futbolcu Mustafa Hekimoğlu mu?

Teyit: Fatih Terim'e "Beş Atarız" Diyen Çocuk Gerçekten Beşiktaşlı Futbolcu Mustafa Hekimoğlu mu?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 18:05

Sosyal medyada, teknik direktör Fatih Terim’e “Beş atarız” diyen çocuğun, iki takımın son karşılaşmasında Beşiktaş’ın beşinci golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu olduğu iddia edilmişti. Teyit.org'un çalışmasına göre, sosyal medyada gündem olan o iddia asılsız çıktı. 

Kaynak: Teyit.org

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Teknik direktör Fatih Terim ile Beşiktaşlı küçük çocuğun konuşmasını içeren görüntüler bugünlerde yeniden oldukça popüler.

Teknik direktör Fatih Terim ile Beşiktaşlı küçük çocuğun konuşmasını içeren görüntüler bugünlerde yeniden oldukça popüler.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda teknik direktör Fatih Terim’e “Beş atarız” diyen çocuğun, iki takımın son karşılaşmasında Beşiktaş’ın beşinci golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda teknik direktör Fatih Terim’e “Beş atarız” diyen çocuğun, iki takımın son karşılaşmasında Beşiktaş’ın beşinci golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu olduğu iddia edildi.

Gündem olan ve hızla yayılan o video 👇

Söz konusu iddia için kaynakları tarayan teyit.org, Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun babası Mustafa Hekimoğlu’na ulaştı,

Söz konusu iddia için kaynakları tarayan teyit.org, Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun babası Mustafa Hekimoğlu’na ulaştı,

Baba Mustafa Hekimoğlu, videoda Fatih Terim'e "Beş atarız" diyen çocuğun oğlu Mustafa Hekimoğlu olmadığını açıkladı.

Baba Mustafa Hekimoğlu, videoda Fatih Terim'e "Beş atarız" diyen çocuğun oğlu Mustafa Hekimoğlu olmadığını açıkladı.

Haberde ayrıca, 2007 doğumlu futbolcu Hekimoğlu’nun  altyapılardaki futbolculuk sürecinin 2017’de Beşiktaş’ta başladığı, görüntülerin ise 2011 yılına ait olduğuna vurgu yapıldı. 

Çalışmanın daha detaylı sonuçları için kaynak: Teyit.org

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