Teyit: Fatih Terim'e "Beş Atarız" Diyen Çocuk Gerçekten Beşiktaşlı Futbolcu Mustafa Hekimoğlu mu?

Sosyal medyada, teknik direktör Fatih Terim’e “Beş atarız” diyen çocuğun, iki takımın son karşılaşmasında Beşiktaş’ın beşinci golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu olduğu iddia edilmişti. Teyit.org'un çalışmasına göre, sosyal medyada gündem olan o iddia asılsız çıktı.

Kaynak: Teyit.org