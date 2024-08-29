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Metrobüs Kazasında Ölen Kişinin Kimliği Açıklandı: Şoför İfadesinde Dikkat Çeken Detay!

Metrobüs Kazasında Ölen Kişinin Kimliği Açıklandı: Şoför İfadesinde Dikkat Çeken Detay!

Metrobüs
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 15:01 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 16:07

Küçükçekmece'de bu sabah yaşanan metrobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. 50 kişinin yaralandığı kazada ölen kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu açıklandı. Metrobüs şoförü M.Ç. ise kaza sonrası verdiği ifade 'Frene bastım ama tutmadı' dedi. Kazayla ilgili ön raporda ise beyaz yol çalışması nedeniyle şoförün dönüş yapacağı yeri kaçırdığı belirtildi. Kaza anına ilişkin yeni görüntüler de geldi. 

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İstanbul'da ulaşımın kalbi metrobüs hattında bugün büyük bir kaza yaşanmıştı. Yenibosna`dan Sefaköy istikametine giden metrobüs, karşı yönden gelen bir başka metrobüse çarpmış ve kazada bir kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da ulaşımın kalbi metrobüs hattında bugün büyük bir kaza yaşanmıştı. Yenibosna`dan Sefaköy istikametine giden metrobüs, karşı yönden gelen bir başka metrobüse çarpmış ve kazada bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin kimliği de belli oldu.

Kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin kimliği de belli oldu.

Ölen kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu bildirildi. Ferhat Uçar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ölen kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu bildirildi. Ferhat Uçar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza soruşturmasında kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli 2 denetim amiri gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaza soruşturmasında kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli 2 denetim amiri gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili hazırlanan ön raporda metrobüs sürücüsünün, metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarıyı görmeyip dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucu kazanın gerçekleştiği kaydedildi.

İstanbul Küçükçekmece'deki metrobüsün kaza anı kameralara böyle yansımıştı 👇

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Kazaya ilişkin daha sonra ortaya çıkan en net görüntüler👇

Kaza anında metrobüsün içi 👇

Metrobüs şoförü M.Ç. kaza sonrası verdiği ifadede "Frene bastım ama tutmadı. Metrobüs kaymaya devam etti" dedi.

Metrobüs şoförü M.Ç. kaza sonrası verdiği ifadede "Frene bastım ama tutmadı. Metrobüs kaymaya devam etti" dedi.

Diğer şoför E.Y. ise, 'Diğer şoförü gördüm kendimi sola doğru attım. O esnada kaza yapan metrobüse sürttüm" diye ifade verdi.

Diğer şoför E.Y. ise, 'Diğer şoförü gördüm kendimi sola doğru attım. O esnada kaza yapan metrobüse sürttüm" diye ifade verdi.

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