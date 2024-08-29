Metrobüs Kazasında Ölen Kişinin Kimliği Açıklandı: Şoför İfadesinde Dikkat Çeken Detay!

Küçükçekmece'de bu sabah yaşanan metrobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. 50 kişinin yaralandığı kazada ölen kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu açıklandı. Metrobüs şoförü M.Ç. ise kaza sonrası verdiği ifade 'Frene bastım ama tutmadı' dedi. Kazayla ilgili ön raporda ise beyaz yol çalışması nedeniyle şoförün dönüş yapacağı yeri kaçırdığı belirtildi. Kaza anına ilişkin yeni görüntüler de geldi.