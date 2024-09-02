AK Partili Vekile Ait Madendeki Göçük Anları Paylaşılmıştı: 'İşçiler 2 Gün Gözaltında Tutuldu' İddiası!

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olduğu belirtilen Soma'daki Fernas Madencilik'teki göçük görüntülerinin ortaya çıkması büyük tartışma yaratmıştı. Çalışma koşullarını protesto eden maden işçilerinin 2 gün gözaltında tutulduğu iddia ediliyor.