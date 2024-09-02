AK Partili Vekile Ait Madendeki Göçük Anları Paylaşılmıştı: 'İşçiler 2 Gün Gözaltında Tutuldu' İddiası!
AK Partili Vekile Ait Madendeki Göçük Anları Paylaşılmıştı: 'İşçiler 2 Gün Gözaltında Tutuldu' İddiası!
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Bağımsız Maden İş, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Manisa Soma'da bulunan Fernas Madencilik'teki işçilerin çalışma koşullarına ilişkin gündem olan bir video yayınlamıştı. Videoda madendeki göçük anı ve çalışma koşullarına vurgu yapılmıştı 👇
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Sendikanın yaptığı açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanılmıştı: "İşçiler sürekli kablo ve ekipmanlarla suya batık şekilde; gaz kaçağı, elektrik çarpması tehlikesi olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadan çalışıyor."
İddiaya göre, madendeki çalışma koşullarını protesto eden işçiler apar topar gözaltına alındı ve iki gün gözaltında tutuldu.
İşçilerin daha sonra yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldığı belirtiliyor. Kaynak👇
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