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İstanbul'u Bekleyen Büyük Deprem Öncesi Yeni Formül: 330 Bin Binayı Kurtarmak Mümkün!

İstanbul'u Bekleyen Büyük Deprem Öncesi Yeni Formül: 330 Bin Binayı Kurtarmak Mümkün!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.09.2024 - 10:33

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, İstanbul'daki 600 bin riskli yapının yarısından fazlasının güçlendirmeyle depreme karşı korunabileceğini söyledi. Türkkan, güçlendirme maliyetinin yeniden yapma maliyetine göre daha düşük olduğunu da ekledi. 

Kaynak: Dünya Gazetesi

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İstanbul'u bekleyen büyük deprem öncesi yapı stoğunun oldukça eski ve çürük olması uzun bir süreden beri tartışma konusu. Yapılan çalışmalar İstanbul'da 600 bin binanın riskli durumda olduğunu göstermişti.

İstanbul'u bekleyen büyük deprem öncesi yapı stoğunun oldukça eski ve çürük olması uzun bir süreden beri tartışma konusu. Yapılan çalışmalar İstanbul'da 600 bin binanın riskli durumda olduğunu göstermişti.

Dünya’dan Hamide Hangül’ün haberine göre, bu binaların yaklaşık 330 bin kadarını yıkıp yeniden yapmadan kurtarmak mümkün.

Dünya’dan Hamide Hangül’ün haberine göre, bu binaların yaklaşık 330 bin kadarını yıkıp yeniden yapmadan kurtarmak mümkün.

Kaynak

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, yeni tekniklerle binaları boşaltmaya bile gerek kalmadan güçlendirmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, yeni tekniklerle binaları boşaltmaya bile gerek kalmadan güçlendirmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Türkkan'ın aktardığı bilgilere göre, bir binayı yeniden yapmanın metrekare maliyeti 40-45 bin lira iken, güçlendirme bu maliyeti 10 bin liraya kadar düşürebiliyor. Ayrıca güçlendirme işleminin 8 ay sürdüğü ve çevre kirliliği oluşturmadığının altı çiziliyor.

Türkkan'ın aktardığı bilgilere göre, bir binayı yeniden yapmanın metrekare maliyeti 40-45 bin lira iken, güçlendirme bu maliyeti 10 bin liraya kadar düşürebiliyor. Ayrıca güçlendirme işleminin 8 ay sürdüğü ve çevre kirliliği oluşturmadığının altı çiziliyor.

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