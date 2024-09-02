İstanbul'u Bekleyen Büyük Deprem Öncesi Yeni Formül: 330 Bin Binayı Kurtarmak Mümkün!

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, İstanbul'daki 600 bin riskli yapının yarısından fazlasının güçlendirmeyle depreme karşı korunabileceğini söyledi. Türkkan, güçlendirme maliyetinin yeniden yapma maliyetine göre daha düşük olduğunu da ekledi.

Kaynak: Dünya Gazetesi