Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanmıştı: Dilruba Kayserilioğlu'nun Cezası Açıklandı
Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanmıştı: Dilruba Kayserilioğlu'nun Cezası Açıklandı
Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Dilruba Kayserilioğlu'na 'Halkın bir bölümünü aşağılamak' suçundan 7,5 ay hapis cezası verildi.
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Tutuklanması kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açan Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
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Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilmişti. Genç kadın 18 gün sonra tahliye edilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
Kayserilioğlu için mahkeme 7,5 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kayserilioğlu böylece yeniden cezaevine girmeyecek.
Dilruba mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü kapsamında düşüncelerimi belirttim. Hiçbir zaman suçlu olduğumu düşünmedim" dedi. Dilruba'nın avukatı da kararın bozulması için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceklerini söyledi 👇
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