Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Narin'in Adli Tıp Raporuna İlişkin Açıklama: 'Cinsel İstismar Yok' Denilmişti!
Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Narin'in Adli Tıp Raporuna İlişkin Açıklama: 'Cinsel İstismar Yok' Denilmişti!
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin'in Adli Tıp Raporu'nda cinsel istismar bulgusunun olmadığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Eren, 'Cesedin 19 gün suda kalmasından dolayı üçüncü bir kişiye ait DNA bulunamadı!' ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır'da gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde dere yatağına götürüp gömdüğünü itiraf etmişti. Narin'in cansız bedeninin 19 gün suda kalmasının ise otopsi ve adli tıp işlemlerinde bazı zorluklar doğurabileceği belirtilmişti.
Ekol TV muhabiri Burak Emek ise bugün gözlerin çevrildiği adli tıp raporuna ilişkin yeni bilgilere ulaştığını ve raporda Narin'e yönelik bir cinsel istismar bulgusunun olmadığını söylemişti.
Haberin hızla gündem olmasının ardından Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den de bir açıklama geldi.
Eren, Radyo Sputnik'e yaptığı açıklamada "Cesedin 19 gün suda kalmasından dolayı üçüncü bir kişiye ait DNA bulunamadı!" ifadelerini kullandı.
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