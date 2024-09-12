Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Narin'in Adli Tıp Raporuna İlişkin Açıklama: 'Cinsel İstismar Yok' Denilmişti!

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin'in Adli Tıp Raporu'nda cinsel istismar bulgusunun olmadığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Eren, 'Cesedin 19 gün suda kalmasından dolayı üçüncü bir kişiye ait DNA bulunamadı!' ifadelerini kullandı.