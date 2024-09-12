Salim Güran'ın 353 Saniye Görüştüğü Kişi Ortaya Çıktı: "Sesinde Hiç Tedirginlik Yoktu"
Salim Güran'ın 353 Saniye Görüştüğü Kişi Ortaya Çıktı: "Sesinde Hiç Tedirginlik Yoktu"
Narin Güran cinayeti nedeniyle tutuklanan amca Salim Güran'ın cinayet günü telefonda 353 saniye görüştüğü kişi ortaya çıktı. Salim Güran'ın kuzeni Mehmet Şerif Güran görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır'da gittiği Kur'an kursu çıkışında kaybolan ve cesedi 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'yi gözyaşlarına boğan cinayette tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın olay günü olan 21 Ağustos’ta saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran sessizliğini bozdu.
Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran konuşmaya ilişkin, "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu" ifadelerini kullandı.
Mehmet Şerif Güran görüşmenin içeriğine dair ise şunları kaydetti: "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın