Gram Altın Tarihin En Yüksek Seviyesini Gördü: Çeyrek 5 Bin Lirayı Aştı!

Altın fiyatlarının 25 Eylül Çarşamba gününe nasıl başladığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güvenli liman, haftanın ortasına tarihi seviyeyi görerek başladı. Gram altın 2 bin 919 TL ile rekor kırdı. Mynet'te yer alan habere göre çeyrek altın ise 5 bin lirayı aştı.

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