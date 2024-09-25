Gram Altın Tarihin En Yüksek Seviyesini Gördü: Çeyrek 5 Bin Lirayı Aştı!
Gram Altın Tarihin En Yüksek Seviyesini Gördü: Çeyrek 5 Bin Lirayı Aştı!
Altın fiyatlarının 25 Eylül Çarşamba gününe nasıl başladığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güvenli liman, haftanın ortasına tarihi seviyeyi görerek başladı. Gram altın 2 bin 919 TL ile rekor kırdı. Mynet'te yer alan habere göre çeyrek altın ise 5 bin lirayı aştı.
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Ekonomik, jeopolitik etkilerin birleşimi, faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi altını adeta şahlandırdı.
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Altın, 25 Eylül Çarşamba gününe rekor seviyeleri görerek başladı.
Ons altın, haftanın üçüncü gününde 2 bin 670 dolara yükselerek rekor kırdı.
Gram altın ve çeyrek altın da benzer durumla karşı karşıya. Gram güne 2 bin 919 TL’den başlayarak tarihi seviyesini gördü.
Çeyrek altın 5 bin lirayı aştı.
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Yine de şahlanıyor aman Kolbaşının yandım da kır atı Görünüyor yandım aman Bize serhad yolları nınınım…
☝️Yastık altında altını olan yurdum insanı temsili deell.. :)