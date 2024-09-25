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Gram Altın Tarihin En Yüksek Seviyesini Gördü: Çeyrek 5 Bin Lirayı Aştı!

Gram Altın Tarihin En Yüksek Seviyesini Gördü: Çeyrek 5 Bin Lirayı Aştı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.09.2024 - 10:36

Altın fiyatlarının 25 Eylül Çarşamba gününe nasıl başladığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güvenli liman, haftanın ortasına tarihi seviyeyi görerek başladı. Gram altın 2 bin 919 TL ile rekor kırdı. Mynet'te yer alan habere göre çeyrek altın ise 5 bin lirayı aştı.

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Ekonomik, jeopolitik etkilerin birleşimi, faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi altını adeta şahlandırdı.

Ekonomik, jeopolitik etkilerin birleşimi, faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi altını adeta şahlandırdı.

Altın, 25 Eylül Çarşamba gününe rekor seviyeleri görerek başladı.

Altın, 25 Eylül Çarşamba gününe rekor seviyeleri görerek başladı.

Ons altın, haftanın üçüncü gününde 2 bin 670 dolara yükselerek rekor kırdı.

Ons altın, haftanın üçüncü gününde 2 bin 670 dolara yükselerek rekor kırdı.

Gram altın ve çeyrek altın da benzer durumla karşı karşıya. Gram güne 2 bin 919 TL’den başlayarak tarihi seviyesini gördü.

Gram altın ve çeyrek altın da benzer durumla karşı karşıya. Gram güne 2 bin 919 TL’den başlayarak tarihi seviyesini gördü.

Çeyrek altın 5 bin lirayı aştı.

Çeyrek altın 5 bin lirayı aştı.

Mynet'te yer alan habere göre çeyrek altın bugün 5 bin 22 TL’yi gördü. Cumhuriyet altın ise 20 bin 442 liradan alıcı bulunuyor.

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ömer

Yine de şahlanıyor aman Kolbaşının yandım da kır atı Görünüyor yandım aman Bize serhad yolları nınınım…

KumdanKum

☝️Yastık altında altını olan yurdum insanı temsili deell.. :)